Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

28.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:56
Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde oyuncular antrenman yaptı.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanda, çeşitli çalışmalar yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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