Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
28.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:56
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde oyuncular antrenman yaptı.
Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanda, çeşitli çalışmalar yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş