Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Yeter Erdine - Haberler | Spor
Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor takımının Antalyaspor müsabakası öncesi son çalışmasını gerçekleştirdiği belirtildi.
Takımın bugün özel uçakla Antalya'ya gideceği aktarıldı.
AA / Yeter Erdine - Spor Haberleri