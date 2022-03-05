Yeni Iniesta'yı Fenerbahçe kaptı! Jin-ho Jo, imzayı atar atmaz takıma katıldı
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Güney Koreliler'in 'Yeni Iniesta' olarak lans e ettiği Jin-ho Jo, Fenerbahçe'ye transfer oldu. İstanbul'a gelen 18 yaşındaki orta saha, hızlıca takım çalışmalarına katıldı. Güney Kore basını, 18'lik futbolcudan övgüyle bahsediyor.
Fenerbahçe, bir Güney Koreli futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, Jeonbuk Hyundayi takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha Jin-ho Jo'yu resmen renklerine bağladı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun bu transferle ilgili yaptığı paylaşımda, " Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jo Jin-ho ile amatör sözleşme imzalandı. Jo Jin-ho U19 Takımı'na transfer edildi. Oyuncu İstanbul'a geldi ve takıma katıldı" ifadelerine yer verdi. Sabah, 18'lik futbolcu hakkında Güney Kore basınında yapılan analizi aktardı.
Analizin detayları şöyle:
"Jin-ho Jo, topa güzel vuran ve olağanüstü bir pas yeteneğine sahip olan bir oyuncu. Andres Iniesta gibi orta sahada başladı ve topu her yöne atma konusunda doğal bir yeteneğe sahip.
Genç yıldız adayı ile Avrupa kulüpleri çok ilgilendi. Almanya, Danimarka ve Portekiz kulüpleri elini uzattı ve sonunda Fenerbahçe formasını giydi.
Geçen sezon lise yarışmasında, teknik becerilerini sonuna kadar gösterdi ve Yeongsaeng Lisesi'ni ilk kez 'Winner of Kings Şampiyonası'na götürdü.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Koreli taraftarlar tarafında iyi biliniyor. Bu ligde Fenerbahçe forması giyen Kore Milli Takımı'nın stoperi Kim Min-jae, Kore'den bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde neler yapabileceğini kanıtladı."