Yeni Iniesta'yı Fenerbahçe kaptı! Jin-ho Jo, imzayı atar atmaz takıma katıldı - Haberler

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Yeni Iniesta'yı Fenerbahçe kaptı! Jin-ho Jo, imzayı atar atmaz takıma katıldı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Güney Koreliler'in 'Yeni Iniesta' olarak lans e ettiği Jin-ho Jo, Fenerbahçe'ye transfer oldu. İstanbul'a gelen 18 yaşındaki orta saha, hızlıca takım çalışmalarına katıldı. Güney Kore basını, 18'lik futbolcudan övgüyle bahsediyor.

Fenerbahçe, bir Güney Koreli futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, Jeonbuk Hyundayi takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha Jin-ho Jo'yu resmen renklerine bağladı.

Yeni Iniesta'yı Fenerbahçe kaptı! Jin-ho Jo, imzayı atar atmaz takıma katıldı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun bu transferle ilgili yaptığı paylaşımda, " Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jo Jin-ho ile amatör sözleşme imzalandı. Jo Jin-ho U19 Takımı'na transfer edildi. Oyuncu İstanbul'a geldi ve takıma katıldı" ifadelerine yer verdi. Sabah, 18'lik futbolcu hakkında Güney Kore basınında yapılan analizi aktardı.

Analizin detayları şöyle:

"Jin-ho Jo, topa güzel vuran ve olağanüstü bir pas yeteneğine sahip olan bir oyuncu. Andres Iniesta gibi orta sahada başladı ve topu her yöne atma konusunda doğal bir yeteneğe sahip.

Yeni Iniesta'yı Fenerbahçe kaptı! Jin-ho Jo, imzayı atar atmaz takıma katıldı

Genç yıldız adayı ile Avrupa kulüpleri çok ilgilendi. Almanya, Danimarka ve Portekiz kulüpleri elini uzattı ve sonunda Fenerbahçe formasını giydi.

Geçen sezon lise yarışmasında, teknik becerilerini sonuna kadar gösterdi ve Yeongsaeng Lisesi'ni ilk kez 'Winner of Kings Şampiyonası'na götürdü.

Yeni Iniesta'yı Fenerbahçe kaptı! Jin-ho Jo, imzayı atar atmaz takıma katıldı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Koreli taraftarlar tarafında iyi biliniyor. Bu ligde Fenerbahçe forması giyen Kore Milli Takımı'nın stoperi Kim Min-jae, Kore'den bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde neler yapabileceğini kanıtladı."

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Andrés Iniesta, Kim Min-Jae, Güney Kore, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

ferhat atmaca:

geçmiş olsun koreli kardeşim

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Çınar Saraç:

Yok ronaldo messi neymar carlos hepsi var bunda

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