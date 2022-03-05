Yeni Iniesta'yı Fenerbahçe kaptı! Jin-ho Jo, imzayı atar atmaz takıma katıldı

Fenerbahçe, bir Güney Koreli futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, Jeonbuk Hyundayi takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha Jin-ho Jo'yu resmen renklerine bağladı.

U-19 İLE ÇALIŞIYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun bu transferle ilgili yaptığı paylaşımda, " Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jo Jin-ho ile amatör sözleşme imzalandı. Jo Jin-ho U19 Takımı'na transfer edildi. Oyuncu İstanbul'a geldi ve takıma katıldı" ifadelerine yer verdi. Sabah, 18'lik futbolcu hakkında Güney Kore basınında yapılan analizi aktardı.

Analizin detayları şöyle:

"DOĞAL YETENEK"

"Jin-ho Jo, topa güzel vuran ve olağanüstü bir pas yeteneğine sahip olan bir oyuncu. Andres Iniesta gibi orta sahada başladı ve topu her yöne atma konusunda doğal bir yeteneğe sahip.

"DEV KULÜPLER İLGİLENDİ"

Genç yıldız adayı ile Avrupa kulüpleri çok ilgilendi. Almanya, Danimarka ve Portekiz kulüpleri elini uzattı ve sonunda Fenerbahçe formasını giydi.

"OKULUNU ŞAMPİYONAYA GÖTÜRDÜ"

Geçen sezon lise yarışmasında, teknik becerilerini sonuna kadar gösterdi ve Yeongsaeng Lisesi'ni ilk kez 'Winner of Kings Şampiyonası'na götürdü.

"NELER YAPABİLECEĞİNİ KANITLADI"

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Koreli taraftarlar tarafında iyi biliniyor. Bu ligde Fenerbahçe forması giyen Kore Milli Takımı'nın stoperi Kim Min-jae, Kore'den bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde neler yapabileceğini kanıtladı."