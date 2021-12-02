Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifası ve istifasının kabulü kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atandı.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine olan Siyaset Bilimi Uzmanı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi üyeliğini devam ettiriyor. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar,Tügva,Önder,Utesav Üyeliği de devam ediyor.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilerek, MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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