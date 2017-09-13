Yeni Hal Yasası Enflasyonu Düşürecek

OMÜD Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen yeni Hal Yasası'nı desteklediklerini açıkladı. Yeni düzenlemenin enflasyonun kontrol altına alınması açısından çok yararlı olacağına inandıklarını dile getiren Görenoğlu, "Sebze ve meyvenin oluklu mukavvadan üretilen ambalajlarda taşınması ve depolanması fire oranının azaltılmasında önemli bir etken olacak" diye konuştu.



Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, meyve ve sebze hallerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağını desteklediklerini belirterek, "Yeni Hal Yasasının yürürlüğe girmesiyle sebze ve meyvenin hijyenik karton ambalajlarda taşınması ve depolanması fire oranını yüzde 30-35 oranında düşüreceği için gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını da azaltacaktır" dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi tarafından açıklanan ve halen hazırlıkları devam eden yeni Hal Yasası'na göre, bundan sonra hallerde sebze ve meyve yanında tavuk, et ve balık gibi gıda ürünleri de satılacak. Bu ürünlerin ambalajlarına ilişkin de yeni standartlar getirecek olan Hal Yasası ile gıda fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor. Bu yasa ile gıda fiyatlarının düşürülmesi hedeflenirken, ürünlerin ambalajlarına ilişkin de yeni standartlar getirilecek.



Bakan Tüfenkçi her sebze için fireyi en aza indirecek kap standartlarının belirleneceğini ve ürünün şekline göre kartondan yuvalar yapılacağını belirtirken, yeni Hal Yasası Taslağı'nı değerlendiren OMÜD Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu ise, yeni düzenlemeyi gıda fiyatlarının düşürülmesine yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi.



"Fire oranı yüzde 30-35 azalıyor"



Sebze ve meyvenin lojistik aşamasında yapılan hatalar nedeniyle çok fire verildiğini ve bunun da enflasyonist bir etki oluşturduğunu anlatan Görenoğlu, "Özellikle sebze ve meyve hallerinde ambalajlama hataları nedeniyle maalesef binlerce ton ürün henüz tüketiciye ulaşamadan ziyan oluyor. Yeni Hal Yasası Taslağı'nda bu konuda standartların getirilecek olması hem Türkiye ekonomisi hem tüketiciler açısından çok sevindirici. Ürünlerin soğuk hava zinciri ile taşınmasının yanı sıra doğru ambalaj ile paketlenmesi de büyük önem taşıyor. Bu konuda sebze ve meyvelerin oluklu mukavva ambalajda saklanmasını ve taşınmasını önemsiyoruz. Çünkü diğer ambalaj türlerine göre oluklu mukavvada taşınan ürünler daha uzun süre taze kalıyor ve daha hijyen koşullarda koruma sağlıyor. Bu da gıdadaki fire oranının yüzde 30-35 oranında azaltacağı için ister istemez ürün fiyatlarını da aşağı çekecektir" diye konuştu.



OMÜD Başkanı Görenoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Yapılan bilimsel hesaplamalara göre, Türkiye'de market kanalında satılan yaklaşık 2.6 milyon tonluk domatesin diğer ambalaj malzemeleri yerine oluklu mukavva kasada taşınması ile sadece ağırlık kaybını azaltmasından dolayı oluşacak yıllık kazanç yaklaşık 40 milyon TL olacak. İtalya'daki Bologna Üniversitesi Tarım ve Gıda Bilimleri Bölümü Araştırmasına göre yaş meyve ve sebzelerin oluklu mukavva ambalajda 3 gün daha taze kaldıkları tespit edildi. Ayrıca Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırmasına göre oluklu mukavva ambalajda taşınan sebze ve meyvelerin diğer alternatif ambalaj malzemelerine göre daha az ağırlık ve sertlik kaybına uğradığı daha uzun süre taze kaldığı kanıtlandı". - İSTANBUL