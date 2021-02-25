Yeni ev giyim koleksiyonu satışta
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Yeni ev giyim koleksiyonu satışta

25.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:08
Yeni ev giyim koleksiyonu satışta

Hazır giyim markası DeFacto, rahatlığın ön planda olduğu yeni ev giyim koleksiyonunu tanıttı.

–Hazır giyim markası DeFacto, rahatlığın ön planda olduğu yeni ev giyim koleksiyonunu tanıttı. İzolasyon günlerinde hazırlanan koleksiyonda, pijama takımlarından polar sabahlığa, ev terliğinden eşofman takımlarına kadar birçok seçenek bulunuyor.

Pandemi nedeniyle insanlar hayatını eve sığdırdı. Hazır giyim markası DeFacto da evin içinde kişilerin kendini rahat hissedeceği, aynı zamanda şık olacağı ev giyim koleksiyonu hazırladığını açıkladı. Her zevke hitap eden koleksiyonda, pijama takımlarından polar sabahlığa, ev terliğinden eşofman takımlara kadar birçok seçenek olduğu belirtildi.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Kadınların içindeki eğlenceyi ve yaşam enerjisini ortaya çıkaracak renkli ve desenli pijama takımları, ev elbiseleri, sadeliğinden ödün vermeyenler için saten takımlar ev giyim koleksiyonunda yer alıyor. Yaşamın her alanında zarif ve şık görünme arzusu içindekiler için de koleksiyonun estetik tasarımları dikkat çekiyor" denildi.

Renkli pijama takımları ve ev giyim koleksiyonuna markanın internet sitesinden, mobil uygulamasından ve mağazalarından ulaşabilecek.


- İstanbul
Yeni ev giyim koleksiyonu satışta
Yeni ev giyim koleksiyonu satışta
Yeni ev giyim koleksiyonu satışta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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