Yeni dönemde hedef üyelere ekonomik katkı sağlamak
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yeni dönemin ilk İş Geliştirme Toplantısını, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İskender İskenderoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Güler'in organizasyonuyla gerçekleştirdi.
20.09.2019 13:45
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yeni dönemin ilk İş Geliştirme Toplantısını, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İskender İskenderoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Güler'in organizasyonuyla gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com