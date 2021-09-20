Yenge kızdı! Berisha'nın eşi Vesa, rahatsız eden taraftarlara cevap verdi - Haberler Spor
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Yenge kızdı! Berisha'nın eşi Vesa, rahatsız eden taraftarlara cevap verdi

Haberler.com - Haberler | Spor

F.Bahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha'nın ilk 3 maçında ortaya koyduğu performans bazı taraftarları kızdırdı. Berisha'yı yeterli bulmayan taraftarlar, eşi Vesa Vllasaliu'ya da tepki gösterdi. Vesa, kendisine sert mesajlar atan taraftarlara, "Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum" cevabı verdi.

Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'e kaybedince taraftarlar öfkelendi. Yeni transfer Mergim Berisha da henüz ilk günlerinde olmasına rağmen tepki gördü. Berisha'ya ve eşi Vesa Vllasaliu'ya hakaret içerikli mesajlar atıldı. Manken olan Vesa, o taraftarlara tepki gösterdi.

Yenge kızdı! Berisha'nın eşi Vesa, rahatsız eden taraftarlara cevap verdi

"PROFİL AJANLARI"

Vesa Vllasaliu yaptığı paylaşımda, ""Sevgili taraftarlar ve profil ajanları, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere cevap vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum" ifadelerini kullandı.

Yenge kızdı! Berisha'nın eşi Vesa, rahatsız eden taraftarlara cevap verdi

ÇABUK BOZULDU

Vesa, eşinin transfer olduğu günde F.Bahçeli formalı paylaşımlarıyla taraftarın gönlünü kazanmıştı. Bu samimiyet henüz üçüncü haftada zarar gördü.

Yenge kızdı! Berisha'nın eşi Vesa, rahatsız eden taraftarlara cevap verdi
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