Yelkende 2021 Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı İzmir'de yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yelkende 2021 Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı İzmir'de yapıldı

Yelkende 2021 Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı İzmir'de yapıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirildi.

TYF'den yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 15 yaş altı kızlarda Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübünden Mimosa Meroni birinci, Çağla Anadol ikinci ve Alya Nacaroğlu üçüncü oldu.

15 yaş altı erkeklerde ise Urla Deniz Kulübünden Denizhan Tunç birinci, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Burak Orhan ikinci ve Kaan Erdoğan üçüncü sırayı aldı.

17 Yaş altı kızlarda ise Elif Ercan birinciliği, M. Ayşe Demirkurt ikinciliği ve Ela Samanlı üçüncülüğü elde etti. 17 Yaş altı erkeklerde ise Ozan Özay birinci, Ali Günen ikinci ve Tan Tandoğan üçüncü oldu.

Ferdi olarak yarışan Asya Anastasa Varcıoğlu 21 yaş altı kadınlarda ilk sırayı alırken, Aylin Özay ikinci, Yenifoça Windsurf Kulübü'nden İdil Baboğlu üçüncü sıraya yerleşti.

21 yaş altı erkeklerde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesinden Emir Gürsoy birinciliği, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübünden Ömer Üçer ikinciliği ve Cengizhan Doğan üçüncülüğü elde etti.

Kadın kategorisinde Göztepe Spor Kulübü'nden Fulya Ünlü birinci, Büyükçekmece Mimar Sinan Windsurf Kulübünden Niet Tulumen ikinci ve ferdi olarak yarışan Elif Dağdeviren üçüncü sırayı aldı. Erkek kategorisinde Ege Şefik Kut birinci, Ertuğrul İçingir ikinci, Ali Urgancı üçüncü sırayı aldı.

TYF 2021 Funboard Slalom Ligi 3. ayak yarışı 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Urla'da yapılacak.

Yelkende 2021 Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı İzmir'de yapıldı
Yelkende 2021 Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı İzmir'de yapıldı
Yelkende 2021 Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı İzmir'de yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Haluk Levent Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Arda Turan Fatih Terim Lionel Messi Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yelkende 2021 Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı İzmir'de yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 14:32:04. #1.15#

title