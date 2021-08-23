Yelkende 2021 Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı İzmir'de yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirildi.

TYF'den yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 15 yaş altı kızlarda Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübünden Mimosa Meroni birinci, Çağla Anadol ikinci ve Alya Nacaroğlu üçüncü oldu.

15 yaş altı erkeklerde ise Urla Deniz Kulübünden Denizhan Tunç birinci, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Burak Orhan ikinci ve Kaan Erdoğan üçüncü sırayı aldı.

17 Yaş altı kızlarda ise Elif Ercan birinciliği, M. Ayşe Demirkurt ikinciliği ve Ela Samanlı üçüncülüğü elde etti. 17 Yaş altı erkeklerde ise Ozan Özay birinci, Ali Günen ikinci ve Tan Tandoğan üçüncü oldu.

Ferdi olarak yarışan Asya Anastasa Varcıoğlu 21 yaş altı kadınlarda ilk sırayı alırken, Aylin Özay ikinci, Yenifoça Windsurf Kulübü'nden İdil Baboğlu üçüncü sıraya yerleşti.

21 yaş altı erkeklerde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesinden Emir Gürsoy birinciliği, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübünden Ömer Üçer ikinciliği ve Cengizhan Doğan üçüncülüğü elde etti.

Kadın kategorisinde Göztepe Spor Kulübü'nden Fulya Ünlü birinci, Büyükçekmece Mimar Sinan Windsurf Kulübünden Niet Tulumen ikinci ve ferdi olarak yarışan Elif Dağdeviren üçüncü sırayı aldı. Erkek kategorisinde Ege Şefik Kut birinci, Ertuğrul İçingir ikinci, Ali Urgancı üçüncü sırayı aldı.

TYF 2021 Funboard Slalom Ligi 3. ayak yarışı 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Urla'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak