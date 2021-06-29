Yelken Yarışlarında sporculara ödülleri verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yelken Yarışlarında sporculara ödülleri verildi

Yelken Yarışlarında sporculara ödülleri verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yelken yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yelken yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılında yelkenler İzmit Körfezi'ne açıldı. İzmit Belediyesinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yelken İl Temsilciliği ve İzmit Yelken Kulübü ile birlikte düzenlediği 28 Haziran İzmit'in Kurtuluşu Kupası Yarışlarının ödül töreni bugün İzmit Yelken Kulübü'nde düzenlendi. 2 gün süren yarışların ödül törenine Başkan Hüriyet'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Turgay Bulut, TYF Kocaeli İl Temsilcisi Harun Gökden, İzmit Yelken Kulübü Başkanı Güven Bozdağ, İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa ve yelken sporcuları katıldı.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, İzmit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü bütün halkımızla, coşkuyla kutlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz yelken yarışlarına katılan yarışmacılarımız ve onları destekleyen ailelerine teşekkür ediyorum. Böylesine sportif aktivitelerle gençlerimizle ve çocuklarımızla kurtuluş günümüzü kutlamak çok kıymetli. Spor, kültür ve sanatı çocuklarımızın geleceğine katkı sunan en önemli araçlar olarak görüyoruz ve destek olmaya gayret ediyoruz. Tüm kulüplerimizi, antrenörlerimizi ve yarışmacılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Bayramoğlu Yelken Kulübü, Çayırova Şişecam Spor Kulübü, Darıca Yelken Kulübü, Derince Yelken Kulübü, İzmit Yelken Kulübü, Karamürsel Yelken Kulübü, MG Board Su Sporları Kulübü ve Yarımca Yelken Kulübünün kıyasıya mücadele ettiği yelken yarışlarının ödül töreninde Başkan Hürriyet ilk olarak İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Turgay Bulut, İzmit Belediyesi Spor Müdürü TYF Kocaeli İl Temsilcisi Harun Gökden, İzmit Yelken Kulübü Başkanı Güven Bozdağ'a plaket ve çiçek takdim etti. Ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - KOCAELİ

Yelken Yarışlarında sporculara ödülleri verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin İbrahim Selim Kerem Kamışlı
Spor Metin Oktay Burak Elmas Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yelken Yarışlarında sporculara ödülleri verildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 18:57:46. #1.14#

title