Yediemin otoparkında bekleyen araçlar kamerada
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Yediemin otoparkında bekleyen araçlar kamerada

İstanbul'da borcu yüzünden icralık olan, trafikten men edilen, çalınıp yakalanan binlerce otomobil ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınmadığı için çürümeye yüz tuttu.

29.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:21

İstanbul'da borcu yüzünden icralık olan, trafikten men edilen, çalınıp yakalanan binlerce otomobil ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınmadığı için çürümeye yüz tuttu. Çürümeye terk edilmiş yüzlerce aracın havadan çekilen görüntüsü Hollywood filmlerini anımsattı.

İstanbul'da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen araçlar yediemin otoparkına alınıyor. Araç sahipleri yıllar içerisinde biriken borçlar yüzünden araçlarını otoparktan teslim almayarak adeta çürümeye terk etti. Yediemin otoparkında yüzlerce aracın üst üste konularak çürümüş halinin havadan çekilen görüntüsü adeta Hollywood filmlerinin sahnelerini anımsattı. Otopark içinde eski lux limuzinlerden, son model spor arabalara kadar birçok çeşitte servet değerinde araçlar dikkat çekti.

Uzun yıllar otoparkta kaderlerine terk edilen araçların çürüdüğü ve birçoğunun üzerinde plaka olmadığı için tanınmayacak hale geldiği görüldü. Bu nedenle otopark görevlileri hangi aracın kime ait olduğunun anlaşılması için araçların üzerine numara yazarak böyle bir çözüm bulduklarını ifade etti. Toplamda bin 500 araç ve bin 400 motosikletin bulunduğu otoparkta her aracın gün geçtikçe borçlarının giderek arttığı öğrenildi. Otoparktaki yetkililer araç sahiplerini bir an önce gerekli işlemleri yapıp borçlarını ödeyip taşıtlarını almaları konusunda uyardı.

"FİLM VE DİZİ PLATOSU OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Hurda araç otoparkının şehir içinde çok kötü görüntü oluşturduğunu belirten Sezai Çatalbaş, "Yediemin otoparkı kötü bir durumda tabi ki araçlar değerlendirilebilir. Orada kalıp çürümelerinin doğaya da zararı var. Çürüyüp gitmesinin bir anlamı yok. Geri dönüşümü olursa daha iyi olur. Araç sahiplerinin ilgisizliği olabilir. Orası film ve dizi platosu olarak değerlendirilebilir. Hem de bu şekilde gelir elde edilir" şeklinde konuştu.

"KAFE GİBİ GELİR GETİREN BİR YER YAPILABİLİR"

Umut Yavuz ise, "Hurdalık arsa benim olsaydı yapım şirketlerine film ve dizi çekimlerine verirdim. Güzel bir gelir elde ederdim. Bu şekilde kötü bir görünüm sağlıyor. Kafe gibi gelir getiren bir yer yapılabilir. Böyle olması güzel bir şey olsa çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"ARAÇLARIN O ŞEKİLDE DURMASI ŞEHİR İÇİNDE KİRLİ BİR GÖRÜNTÜ"

Hurdalık araç otoparkının ekstrem sporlarda kullanılıp gelir elde edilebileceğini aktaran Yüksel Öntürk, "Ben olsam motocross sporlarında kullanırdım. Ekstrem sporlarda kullanırım. Paintball maçlarında öyle bir ortam çok güzel olabilir. Hurda araçların geri dönüşümü de yapılabilir. Ağır sanayi bölgelerinde kullanılabilir. Mümkünse eğer eritilebilir. Birçok kullanım alanı olabilir. Araçların o şekilde durması şehir içinde kirli bir görüntü oluşturuyor. Üzücü bir durum" diye konuştu.

(İHA)

Yediemin otoparkında bekleyen araçlar kamerada

Kaynak: İHA

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