Yedi Başak'tan Vali Yerlikaya'ya Ziyaret

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Mustafa Bulut, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek, sosyal ve insani yardım çalışmaları hakkında ziyaret etti

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Dernek yöneticilerini ağırlayan Vali Yerlikaya, derneğin çalışmalar hakkındaki paylaşımlarının ardından yaptığı konuşmada, "Toplumların refahı, huzuru ve iyiliği için çalışan sivil toplum kuruluşları, devletimizin de bekasını gözeterek böyle güzel işler yaptığına şahitlik etmek bizi sevindiriyor. Yürütülen bu güzel çalışmaların özelde gazi şehrimiz, genelde de ülkemiz için gurur kaynağıdır. Çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyoruz" dedi.

Gaziantep merkezli olan derneğin 3 kıta ve 5 bölgede sosyal, kültürel, kalkınma ve insani yardım çalışmaları yaptıklarını anlatan Bulut ise derneğin kurumsal yapısı, çalışmaları ve yüklendiği misyon ile vizyonu anlatan sunumlar gerçekleştirdi. Bulut, "çalışma alanlarımızda iyiliğin hakim olması için ayrım yapmaksızın muhtaç ve mazlumlara ihtiyaç duydukları insani yardımları halkımızın da desteği ile ulaştırarak insani değerleri yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirerek, faaliyet gösterdiğimiz yerlerde toplumların sosyo-ekonomik düzeyini yükselterek manevi değerleri diri tutmaya çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızı gerçekleştirirken "istişare sünnettir" düsturu ile kişi, kurum ve kuruluşlar ile sürekli istişareler ediyoruz. Bugün de sayın valimize çalışmalarımızı anlatıp istişare ettik" diye konuştu. - GAZİANTEP