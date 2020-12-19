Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor

'Yazarının Sesinden' yeni isimler ve eserleriyle edebiyatseverlerle buluşacak. Aralık ayında Ebru Cündübeyoğlu'nun "Ferda" kitabından okuduğu bölümlerle devam eden seriyi, 21 Aralık'ta Yavuz Ekinci'nin "Bana İsmail Deyin" ve 28 Aralık'ta Sinan Tuzcu'nun "Böcek" isimli kitapları izliyor.

"Yazarının Sesinden" yeni isimler ve eserleriyle edebiyatseverlerle buluşacak. Aralık ayında Ebru Cündübeyoğlu'nun "Ferda" kitabından okuduğu bölümlerle devam eden seriyi, 21 Aralık'ta Yavuz Ekinci'nin "Bana İsmail Deyin" ve 28 Aralık'ta Sinan Tuzcu'nun "Böcek" isimli kitapları izliyor. Eserler saat 20.30'dan itibaren yayında olacak. "Yazarının Sesinden" serisinin diğer bölümleri, İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat'ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri çevrimiçi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Masal Tiyatrosu'nda "Çizmeli Kedi" 20 Aralık'ta, "Tavşan ve Kaplumbağa" 27 Aralık'ta minik sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Okuma Tiyatrosu'nda "Bir Yaz Gecesi Rüyası" 23 Aralık'ta, "Kuru Gürültü" 30 Aralık'ta yayımlanacak. Iraz Yıldız 22 Aralık'ta, "Çayeli'nden Öteye Karadeniz Ezgileri" projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık'ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00'ten itibaren yayında olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı