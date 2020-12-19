Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor

19.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:17
Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor

'Yazarının Sesinden' yeni isimler ve eserleriyle edebiyatseverlerle buluşacak.

'Yazarının Sesinden' yeni isimler ve eserleriyle edebiyatseverlerle buluşacak. Aralık ayında Ebru Cündübeyoğlu'nun "Ferda" kitabından okuduğu bölümlerle devam eden seriyi, 21 Aralık'ta Yavuz Ekinci'nin "Bana İsmail Deyin" ve 28 Aralık'ta Sinan Tuzcu'nun "Böcek" isimli kitapları izliyor.

"Yazarının Sesinden" yeni isimler ve eserleriyle edebiyatseverlerle buluşacak. Aralık ayında Ebru Cündübeyoğlu'nun "Ferda" kitabından okuduğu bölümlerle devam eden seriyi, 21 Aralık'ta Yavuz Ekinci'nin "Bana İsmail Deyin" ve 28 Aralık'ta Sinan Tuzcu'nun "Böcek" isimli kitapları izliyor. Eserler saat 20.30'dan itibaren yayında olacak. "Yazarının Sesinden" serisinin diğer bölümleri, İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat'ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri çevrimiçi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Masal Tiyatrosu'nda "Çizmeli Kedi" 20 Aralık'ta, "Tavşan ve Kaplumbağa" 27 Aralık'ta minik sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Okuma Tiyatrosu'nda "Bir Yaz Gecesi Rüyası" 23 Aralık'ta, "Kuru Gürültü" 30 Aralık'ta yayımlanacak. Iraz Yıldız 22 Aralık'ta, "Çayeli'nden Öteye Karadeniz Ezgileri" projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık'ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00'ten itibaren yayında olacak. - İSTANBUL

Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Bakan Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Ryan Babel Ersun Yanal Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:21:41. #1.15#
title