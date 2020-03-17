Yazar Barış Özkırış virüs salgınını 2 yıl önce kitabında yazdı
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Yazar Barış Özkırış virüs salgınını 2 yıl önce kitabında yazdı

TÜM dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken, hastalığın aşısı ya da tedavisinin ne zaman bulunacağı da merak konusu. Bilim insanları aşı çalışmaları için uğraşırken, virüsten dünyanın kurtulacağı zaman üzerine de çeşitli kehanetler gerçekleştiriliyor.

17.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:30
Yazar Barış Özkırış virüs salgınını 2 yıl önce kitabında yazdı
TÜM dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken, hastalığın aşısı ya da tedavisinin ne zaman bulunacağı da merak konusu. Bilim insanları aşı çalışmaları için uğraşırken, virüsten dünyanın kurtulacağı zaman üzerine de çeşitli kehanetler gerçekleştiriliyor.

Astroloji uzmanı ve yazar Barış Özkırış da 2018 yılında yayınladığı "2020-2040: Aydınlanma Çağı" isimli kitaptaki kehaneti ile dikkat çekti. Özkırış, gezegenlerin dizilimine göre yaptığı astrolojik değerlendirmede 2020 yılında Çin'den yayılan bir salgın hastalığın dünyayı kasıp kavuracağını 2 yıl önce yazmıştı.

"2020 YILINDA BİR SALGIN HASTALIK DÜNYAYI KASIP KAVURABİLİR"

Jüpiter ile Satürn'ün kova burcunda en son kavuştuğu 1345 yılında, Çin'den başlayan ve Avrupa'ya yayılan kara veba salgının milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu belirten Özkırış, aynı gezegenlerin 2020 yılında da kavuştuğunu ve bu nedenle benzer bir salgın beklediğini ifade etti. Özkırış, kitabında şu sözlere yer verdi: "1333 yılında Satürn ile Plüton arasındaki karşıt açı ile eşzamanlı olarak Çin'de kara veba salgını başlamıştır. Satürn-Plüton kavuşumunun etkili olduğu 1348-1351 yılları arasındaysa Avrupa'da kara veba salgını milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur.  Kara veba salgını aynı zamanda 1345-1365 yılları arasındaki temel konsepti belirleyen Jüpiter- Satürn'ün kova burcundaki kavuşumu ile senkronize olmaktadır. 2020 yılında Satürn-Plüton kavuşumu ile Jüpiter-Satürn kavuşumun her ikisinin birden gerçekleşiyor olması oldukça manidardır. Bu bulgu 2020 yılında bir salgın hastalığın dünyayı kasıp kavuracağına işaret ediyor olabilir.

"TÜRKİYE'DE DOĞAL AFET"

Özıkırış kitabında 2020 yılında dünya çapında büyük bir savaş riskine ve doğal afetlerdeki artışa yönelik öngörülerde de bulunuyor. Türkiye'nin de 2020 yılından itibaren doğal afetlere ve savaşlara karşı daha temkinli olması gerektiğini vurgulayan Barış Özkırış'ın şu satırları dikkat çekiyor: "Jüpiter- Satürn kavuşumu, Türkiye astrolojik haritasının sekizinci evine denk gelmekte. 2020-2040 sürecinde, Türkiye'de doğal afetler, yabancı ülkelerle krizler yoluyla dönüşüm bağlamında önemli gelişmeler olabilir. Ayrıca 2020 yılındaki Plüton ile Satürn'ün Oğlak burcundaki kavuşumu, haritanın yedinci evine denk geldiği için, diğer ülkelerle ilişkiler bağlamında önemli krizler gündeme gelebilir, Türkiye kendisini bir savaşın içinde bulabilir."

Kitabının yanı sıra genel değerlendirmelerde de bulunan Barış Özkırış, sözlerine şöyle devam etti; "Satürn 22 Mart'ta Kova burcuna geçecek. Kova burcu teknoloji ve bilimsel buluşlarla da ilgili olduğu için bir aşının bulunmasını umut ediyorum. Ancak Türkiye'nin astrolojik haritasının 8'inci evi Kova ile ilgili olduğu için ulusal güvenliği tehdit eden durumlar, doğal afetler olabilir. Deprem ve deprem sonrası için planlamaya ihtiyaç var. Eğer karantina oluşursa; ekonomik krizler ve dış borçlarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir."

"YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR"

Astrolojik açıdan 2150 yıllık döngülerin yaşandığını ifade eden Özkırış, 2440 yılında yeni bir çağ açılacağını ancak bunun ayak seslerinin şu anda yaşanan gelişmelerle işitildiğini ifade etti ve sözlerini şöyle noktaladı: "2440 yılında Kova çağına geçiş olacak ve 2150 yıllık yeni bir çağ başlayacak. Şu anda Ekinoks noktası 6 derece balıkta ve 2440'lü yıllarda tamamen Kova burcuna geçecek. Balık çağı maneviyat ile, Kova çağı ise teknoloji ile ilgili. Bu yüzden manevi yönü zayıflamış, adeta dijitalleşmiş insanların sayısında artış olabilir. Balık çağının bitişi ve Kova çağına geçişte dijital toplantılar, dijital eğitim, dijital eğlence hayatımızda önemli bir yer tutabilir. Yaşamını daha izole geçiren, tüm işlerini dijital olarak gerçekleştiren ve asosyal insanları daha sık görebiliriz. Şu anda yaşananlar da insanların evlerinde oturduğu ve görünmez bir düşmandan korktuğu düzenin provası olabilir. Umarım bu çağ geçişinde insanlar toplumsal histeriye ve korkuya yenik düşmeden, gerekli önlemleri alarak sosyal bağlarını korumayı başarırlar."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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