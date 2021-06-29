Yaz Spor Okulları Açılışı Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaz Spor Okulları Açılışı Yapıldı

Yaz Spor Okulları Açılışı Yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak Alaplı ilçesinde öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiveler yapması amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yaz spor kurslarının açılışı yapıldı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiveler yapması amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yaz spor kurslarının açılışı yapıldı.

Yaz spor kurslarının açılışına Alaplı Kaymakamı Aydın Yılmaz ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Eğitim Müdürü,antrenörler ve genç sporcuların yanı sıra aileler katıldı. Alaplı Güreç çim sahasında yapılan açılışta, Kaymakam Yılmaz ve Başkan Tekin genç sporcular ile birlikte bir araya gelerek kursun hayırlı olmasını diledi. Çocuklara yönelik devlet gözetimindeki yaz spor kursunun hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Aydın Yılmaz, çocuk ve gençlere spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığını kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamak, yaz aylarının boş zamanlarını spor ile değerlendirmelerini sağlamanın temel amaçları olduğunu söyledi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Alaplı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yavaş, " ilçemizde 05-18 yaş grubu Çocuk ve Gençlere yönelik olarak her yıl uygulanan Yaz Spor Okulları kapsamında bu yıl Alaplı'dan değişik spor branşında uzman Antrenör ile hizmet verilecek" dedi.

Erhan Yavaş, konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi "İlçe Spor Merkezlerimizde almış oldukları eğitimler sonrasında çocuklarımızın antrenmanlara katılımı sağlanarak onlara sporcu olma yolu açmaktayız. İlçemizi ve ülkemizi Uluslararası platformda temsil etme bakımından İlçe Spor Merkezleri onlar için önemli bir fırsat olmaktadır.İlçe Spor Merkezlerinin amacı öncelikle çocuklara ve gençlere spor yapmayı teşvik etmek, sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklar yerine vatanını ve milletini seven elit sporcular yetiştirmektir. Bizler de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Program sporcuların kendi branşlarında yaptıkları gösteriler ile sona erdi. - ZONGULDAK

Yaz Spor Okulları Açılışı Yapıldı
Yaz Spor Okulları Açılışı Yapıldı
Yaz Spor Okulları Açılışı Yapıldı
Yaz Spor Okulları Açılışı Yapıldı
Yaz Spor Okulları Açılışı Yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Taner Ölmez Haluk Bilginer
Spor Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaz Spor Okulları Açılışı Yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 18:04:18. #1.16#

title