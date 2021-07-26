YAZ NEŞESİ ESENLER'DE TEMMUZ AKŞAMLARINI RENKLENDİRİYOR
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YAZ NEŞESİ ESENLER'DE TEMMUZ AKŞAMLARINI RENKLENDİRİYOR

YAZ NEŞESİ ESENLER'DE TEMMUZ AKŞAMLARINI RENKLENDİRİYOR
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Eklenme tarihi 26 Temmuz 2021ABONE OL YAZ NEŞESİ ESENLER'DE TEMMUZ AKŞAMLARINI RENKLENDİRİYOR Kurban Bayramı boyunca düzenlenen Yaz Neşesi programıyla Esenler'deki miniklerimiz her akşam yazlık sinema keyfi yaşarken birbirinden renkli etkinliklerde eğlendi.

Eklenme tarihi 26 Temmuz 2021

ABONE OL YAZ NEŞESİ ESENLER'DE TEMMUZ AKŞAMLARINI RENKLENDİRİYOR Kurban Bayramı boyunca düzenlenen Yaz Neşesi programıyla Esenler'deki miniklerimiz her akşam yazlık sinema keyfi yaşarken birbirinden renkli etkinliklerde eğlendi. 30 Temmuz'a dek devam edecek "Açık Hava Yazlık Sinema Günleri" kapsamında ise yetişkinler için de sinemanın sevilen yapımları meraklılarıyla buluşacak.

YAZ NEŞESİ BAYRAM BOYUNCA DEVAM ETTİ Esenler Belediyesi, bu bayram da minikler için birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen Yaz Neşesi programı kapsamında minikler gün boyu bilgi yarışmaları, çocuk şarkılarının seslendirildiği konserler, animasyon ve jonglör gösterileriyle eğlence dolu anlar yaşadı.

Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklere bir hayli ilgi gösteren minikler eğlenceli yarışmalara katıldı, sahneye çıktı, şarkılar söyledi ve oyunlar oynadı. Miniklerimiz akşamları ise aileleriyle birlikte açık havada sinema keyfinin tadını çıkarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ Her akşam saat 21. 00'de gerçekleşen film gösterimlerinde, çocuklar için özel olarak hazırlanmış çocuk filmlerinden oluşan bir seçki gösterildi. Etkinlik boyunca, "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?, Oyuncak Hikayesi-4, Aslan Kral ve Bizim İçin Şampiyon" yapımları meraklılarıyla buluştu.

Esenler Belediyesi, yaz akşamları boyunca yetişkinleri de unutmadı. Dörtyol Meydanı'nda kurulan açık hava sinemasında gösterimler 30 Temmuz'a kadar devam edecek. Açık Hava Yazlık Sinema Günleri kapsamında gösterilecek filmler ise, çok beğenilen yerli sinema eserlerimizden oluşuyor. "Yol Arkadaşım-2, 7. Koğuştaki Mucize, Börü (2018), Organize İşler Sazan Sarmalı, Hedefim Sensin, Eltilerin Savaşı, Bana Masal Anlatma" filmleri beyaz perdede Esenler halkının ilgisine sunulacak.

YIL BOYU ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR Esenler Belediyesi, yıl boyu farklı konularda, halka açık etkinliklere devam ediyor. Açık hava konserleri, fotoğraf sergileri, paneller, konferanslar, spor aktiviteleri gibi etkinliklerimize katılmak için web sitemizde bulunan Etkinlik Takvimi'ni takip edebilirsiniz. Temmuz ayı boyunca düzenlenecek etkinlikleri takip etmek için Temmuz ayı etkinlik sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Daha önce düzenlenmiş etkinliklerimizden bazılarına dair haber ve görsellere ise belediyemizin "Haberler" sayfasından ulaşabilirsiniz.

Gönül Erleri 'mekteb-i İrfan'da Bin yıllık kardeşliğimizin gönül mimarlarını anmak için düzenlenen "Mekteb-i İrfan"ın ilk programı, Yunus Emre güftelerinin Agah ve orkestrası...

Şehir Düşünce Dünyanın Her Yerinde Dünyanın hemen her yerinden milyonlarca okuyucu, 30 bin üniversite ve kütüphane, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi'nin yayınlarına ulaşabiliyor... .

Erokspor Evinde Kazandı TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Esenler Erokspor Erbaaspor'u konuk etti. Esenler Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada ilk yarı...

ESENLER RAMAZAN'I MEHTERANLA KARŞILADI Esenler Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da af ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'i büyük bir...

Kaynak: Habermetre

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