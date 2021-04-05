AK Parti Hatay milletvekilleri, kentteki DSİ yatırımlarında inceleme yaptı
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AK Parti Hatay milletvekilleri, kentteki DSİ yatırımlarında inceleme yaptı

Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Ekonomi
AK Parti Hatay milletvekilleri, kentteki DSİ yatırımlarında inceleme yaptı

AK Parti Hatay milletvekilleri kentte yapımı devam eden DSİ yatırımlarını inceledi.

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AK Parti Hatay milletvekilleri kentte yapımı devam eden DSİ yatırımlarını inceledi.

AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi ile AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kırıkhan ile Hassa'daki baraj ve gölet alanlarında inceleme yaptı.

DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'dan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, ilçelerde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Yayman, ziyaret sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte su alanındaki çalışmalara hız verildiğini ve bu kapsamda Türkiye genelinde son 3 yılda 72'si baraj olmak üzere 973 tesisin hizmete alındığını belirtti.

Bu hizmetlerden Hatay'ın da nasibini aldığını vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"DSİ tarafından Hatay'ımıza son 18 yılda 5 içme suyu tesisi, 7 baraj, 3 gölet, 13 sulama tesisi, 83 taşkın koruma tesisi 2 HES olmak üzere toplam 113 tesis hizmete açılmıştır. 2021 yılı ve sonrası için hedef ise 9 baraj, 1 içme suyu tesisi, 4 gölet, 4 yeraltı su depolama tesisi, 39 sulama tesisi, 27 taşkın koruma tesisi ve 11 HES tesisidir. Tabi görüyorsunuz her alanda olduğu gibi tarım, enerji, taşkın koruma gibi alanlarda da hizmetler çok."

AK Parti Hatay milletvekilleri, kentteki DSİ yatırımlarında inceleme yaptı
AK Parti Hatay milletvekilleri, kentteki DSİ yatırımlarında inceleme yaptı
AK Parti Hatay milletvekilleri, kentteki DSİ yatırımlarında inceleme yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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