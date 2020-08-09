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Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören yayıncı kuruluşun spikerlerinden Emre Gönlüşen, hastalığa yenik düştü ve 42 yaşında hayata gözlerini yumdu.

09.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:08

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un başarılı spikerlerinden Emre Gönlüşen hayatını kaybetti. Uzun bir süredir kanser tedavisi gören başarılı spor spikeri Emre Gönlüşen son dönemde ciddi bir tedavi sürecine girmişti.

Emre Gönlüşen'in vücudu, yakın zamanda yapılan tüm tedavilere cevap veremedi ve başarılı spiker hayata gözlerini yumdu.

Güntekin Onay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Emre Gönlüşen'i maalesef kaybettik. Harika bir insandı. Nazik, kültürlü, iyi kalpliydi. Harika bir babaydı. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok acı, çok. Nurlar içinde yatsın. Canım kardeşim benim." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti

"AİLESİNE AŞIK BİR AİLE BABASIYDI"

beIN Sports Program Müdürü Murat Caner acı haberi alır almaz "Emre Gönlüşen çalışmayı seven, hayatı seven ve tüm zorluklara rağmen tutunabileceği anı yakalayabilen harika bir insandı. Ailesine aşık bir aile babası. Sabahlara kadar konuşurduk. Müzisyendi. O çalar, söyler, ben dinlerdim." ifadelerini kullandı.

2019 Aralık ayında kanser rahatsızlığını yenmeye çok yaklaşan ancak yeniden nüksetmesine engel olamayan Gönlüşen'in o tarihten bu yana tedavisi devam ediyordu. Gönlüşen bu durumu, "Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken VAR'dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı. Güzel dileklerinizi, yazdıklarınızı okudukça ne kadar mutlu olduğumu anlatamam sağ olun" mesajıyla sevenleriyle paylaşmıştı.

Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti

42 yaşındaki Emre Gönlüşen evli ve iki kız çocuğu babasıydı.

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çaldı.

Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girdi. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yaptı.

Bu işi profesyonel anlamda yürütmek isteyen Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV 8'e deneyimlerinden bahsederek mail attı. TV 8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Emre Gönlüşen, ayağının tozuyla Inter Milan maçını anlattı ve beğenilince işe resmen başladı.

Emre Gönlüşen bu adımın ardından kariyer basamaklarını D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile devam ettirdi.

Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
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