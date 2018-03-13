Yavuzeli Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Çelik Güven Tazeledi

Yavuzeli Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Çelik yapılan kongrede yeniden kazanarak güven tazeledi.

Yavuzeli'nde yapılan genel kurul toplantısına Yavuzeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan ve üyeleri, Gaziantep TESKOM Bölge Birliği Başkanı Ömer yılmaz, Gaziantep Merkez ve İlçe Esnaf Kooperatifi Başkanları katılımı ile toplandı.

Yavuzeli Belediye Düğün Salonunda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, Yavuzeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2017 yılı bilanço ve gelir gider tabloları onaylanarak 2018 tahmini bütçesi belirlendi. 2018 tahmini bütçeni sunularak delegeler tarafından kabul edildikten sonra karara bağlandı.

Gerçekleştirilen Kongrede 2 aday yarıştı. Yapılan seçimde oylamaya sunularak açık veya kapalı olması için üyelere sunulan seçenekte çoğunluğun açık yapılması halinde karar alınırken, daha sonra seçim oylamaya sunuldu. Oylardan 129'unu Mevcut Başkan Hasan Çelik alırken, oyların 46'sını ise İbrahim Sakar aldı. Program sonunda açıklama yapan Çelik, Yavuzeli İlçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi üyelerinin güven oyunu alan Hasan Çelik, güven tazelemenin önemli olduğunu, Yavuzeli İlçesinde esnafın sorunlarına çözüm ürettiklerini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti. - GAZİANTEP