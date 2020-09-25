Son dakika haberi... - Yavuz Sultan Selim vefatının 500'üncü seneyi devriyesinde anıldı
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Son dakika haberi... - Yavuz Sultan Selim vefatının 500'üncü seneyi devriyesinde anıldı

25.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:24

Son dakika genel haberi... - Yavuz Sultan Selim vefatının 500'üncü seneyi devriyesinde anıldı Yavuz Sultan Selim vefatının 500. yıl dönümünde düzenlenen program ile kabri başında anıldı.

- Yavuz Sultan Selim vefatının 500'üncü seneyi devriyesinde anıldı

İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim vefatının 500. yıl dönümünde düzenlenen program ile kabri başında anıldı.

Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatının 500'üncü seneyi devriyesinde Fatih Belediyesi adını taşıyan camide cuma namazının ardından anma programı gerçekleştirdi. Yavuz Sultan Selim Camii'nde Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz bitiminde cemaate etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Ardından kutsal emanetler fotoğraf sergisi ve Yavuz Sultan Selim Han'ın şiirlerinin bulunduğu sergi gezildi. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesi ziyaret edilerek dualar edildi.

"8 yıl tahta kalmış ama bir ömre sığmayacak işler yapmıştır"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bugün Yavuz Sultan Selim Han'ın 500'üncü ölüm yıldönümü. Osmanlı padişahları içerisinde 8 yıl tahta kalmış ama bir ömre sığmayacak işler yapmıştır. Hilafeti Osmanlı'ya getiren ayrıca kutsal emanetlerinde Osmanlı topraklarına getiren bir padişahtır kendisi. Bizlerde onun adına yapılan bu camide dualar edip kendisini andık" dedi.

Son dakika haberi... - Yavuz Sultan Selim vefatının 500'üncü seneyi devriyesinde anıldı
Son dakika haberi... - Yavuz Sultan Selim vefatının 500'üncü seneyi devriyesinde anıldı
Son dakika haberi... - Yavuz Sultan Selim vefatının 500'üncü seneyi devriyesinde anıldı
Son dakika haberi... - Yavuz Sultan Selim vefatının 500'üncü seneyi devriyesinde anıldı
Son dakika haberi... - Yavuz Sultan Selim vefatının 500'üncü seneyi devriyesinde anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL

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