Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Transist 2018'de

IC İçtaş İnşaat – Astaldi konsorsiyumu ICA, ulaşım etkinliği Transist 2018'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun İstanbul ulaşımına kazandırdıklarını anlattı.

ICA, bu yıl 11'incisi düzenlenen Transist 2018 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'na katıldı. Bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayan ve '4C: Cost (Maliyet), Capacity (Kapasite), Congestion (Sıkışıklık), Connection (Bağlantı)'temasıyla gerçekleşen Transist 2018'de,Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun İstanbul ulaşımına kazandırdıklarını anlatan ICA, ayrıca otoyol güzergahı, işletme süreçleri ve kullanıcılara sağlanan faydalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NIN AÇILIŞI İLE BİRLİKTE GÜZERGAHIMIZIN ÖNEMİ ARTTI"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergahının, İstanbul Havalimanı ile daha da önem kazandığını belirten ICA Genel Müdürü Atilla Gökçe, "Güzergahımız ülkemizin gururu yeni havalimanına hızlı, kolay ve güvenli ulaşım imkanı sunuyor. Bunun için biz de havalimanı açılışı ile eşzamanlı olarak Odayeri gişelerimizi açtık. Böylece otoyolumuzu kullanan sürücüler artık dakikalar içerisinde İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Diğer taraftan güzergahımızın bir diğer ucunda da Sabiha Gökçen Havalimanı bulunuyor. Bu noktada, konumumuz aynı zamanda İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birbirine bağlıyor ve entegrasyonunu sağlıyor" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ KESİNTİSİZ VE EMNİYETLİ BİR YOLCULUK İÇİN"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun İstanbul trafiğine nefes aldırdığını belirten Gökçe, "Bu durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklanan veriler ve çeşitli istatistiklerle de her yıl ortaya konuluyor. Otoyolumuzu kullanan sürücülere yüksek kalitede, emniyetli, konforlu ve kesintisiz bir yolculuk sunmak her zaman öncelikli hedefimiz. Bu doğrultuda operasyonlarımızı uluslararası kalite standartlarını gözeterek yönetmekteyiz. Avrupa'da uzun yıllar önce başlayan özel otoyol işletmeciliği, ülkemiz için çok yeni bir iş kolu. Türkiye'nin ilk özel otoyol işletmecilerinden biri olmanın bilinci ile bu işin en iyi seviyede yapılması için çalışıyoruz" dedi.

Birçok özelliği ile dünyada ilk olan köprü ve otoyolun büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini dile getiren Gökçe, sözlerine şöyle devam etti:

"ICA olarak operasyonlarımızı bu sorumluluğun farkındalığıyla yürütüyoruz. Bunun için otoyolumuzu, sürücü dostu akıllı ulaşım sistemleri, ileri teknoloji bakım ekipmanları ve ücret toplama sistemleri ile donattık. Yaklaşık bin kişiden oluşan bilgili, donanımlı ve özenli işletme kadromuz, 4 mevsim güvenlik prensibini benimseyen trafik devriye ve bakım ekiplerimiz ile 7 gün 24 saat görev yapıyor, güzergahımızı Ana Kontrol Merkezimizden kameralar aracılığıyla izliyoruz. Yol emniyeti ve güvenliği uygulamaları, verilen hizmetin sürdürülebilirliği açısından da özel önem taşıyor."

"Bİ' MOLA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÜCRETSİZ ŞARJ"

Kuzey Çevre Otoyolu güzergahı üzerinde, yolcuların seyahatleri esnasında dinlenebilecekleri ve kaliteli hizmet alabilecekleri 'Bi' Mola' dinlenme ve akaryakıt tesisleri bulunuyor. Tesislerde, Türkiye otoyol ağı üzerinde ilk defa elektrikli araçlara ücretsiz şarj hizmeti sunuluyor. ICA'nın elektrikli araç kullanımı ve çevreci yaklaşımı desteklemek amacı ile başlattığı hizmetten tüm elektrikli araç sahipleri yararlanabiliyor. - İstanbul