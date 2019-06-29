Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 128.100,00 19,72 179,08
İş Bankası (B) 20.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.100,00
|19,72
|179,08
|İş Bankası (B)
|20.110,00
|-0,45
|557,15
|İş Bankası (C)
|6,05
|7,65
|33,55
|İş Bankası (Kur.)
|152.900,00
|-2,61
|214,60
|İş Fin.Kir.
|3,00
|-20,00
|-35,21
|İş Girişim
|2,74
|6,20
|34,31
|İş GMYO
|1,01
|1,00
|-6,48
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|34,60
|2,43
|8,94
|İş Y. Men. Değ.
|2,91
|1,39
|57,57
|İş Yat. Ort.
|1,06
|2,91
|43,61
|İşbir Holding
|295,00
|22,97
|113,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,00
|-57,14
|İttifak Holding
|6,40
|-11,11
|106,45
|İz Hayvancılık Tarım
|5,42
|1,31
|-17,75
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|-1,23
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,66
|-3,49
|-19,81
|İzocam
|22,90
|6,51
|6,91
|Jantsa Jant Sanayi
|29,74
|7,13
|15,22
|Kafein Yazılım
|7,15
|-2,99
|3,81
|Kapital Yat. Holding
|1,98
|18,56
|-31,01
|Kaplamin
|3,34
|1,52
|-7,22
|Kardemir (A)
|2,15
|6,83
|25,61
|Kardemir (B)
|2,16
|5,84
|25,51
|Kardemir (D)
|2,25
|4,64
|9,45
|Karel Elektronik
|6,33
|10,28
|51,80
|Karsan Otomotiv
|1,22
|1,67
|-4,69
|Karsu Tekstil
|1,37
|10,48
|9,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,30
|-4,16
|43,24
|Kartonsan
|316,50
|0,16
|-0,78
|Katmerciler Ekipman
|1,93
|-3,45
|-35,85
|Kent Gıda
|122,50
|1,24
|2,94
|Kerevitaş Gıda
|1,71
|8,23
|-5,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|4,35
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,75
|2,34
|0,00
|Klimasan Klima
|9,18
|-1,82
|131,82
|Koç Holding
|17,54
|1,68
|26,65
|Konfrut Gıda
|31,40
|5,16
|31,49
|Konya Çimento
|179,50
|1,87
|0,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,12
|-2,49
|28,11
|Koza Altın
|52,85
|4,34
|3,02
|Koza Madencilik
|7,08
|-2,61
|-1,94
|Körfez GMYO
|1,68
|3,07
|37,70
|Kristal Kola
|0,88
|6,02
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,40
|1,94
|-3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,00
|-3,35
|89,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,17
|-4,10
|3,54
|Kütahya Porselen
|4,81
|1,05
|5,71
|Lider Faktoring
|2,02
|0,00
|-10,22
|Link Bilgisayar
|9,49
|-7,68
|14,06
|Logo Yazılım
|41,70
|1,71
|53,65
|Lokman Hekim Sağlık
|3,72
|0,27
|-17,33
|Lüks Kadife
|4,15
|2,98
|-14,43
|Makina Takım
|1,35
|7,14
|-12,34
|Mardin Çimento
|2,63
|-1,13
|-5,29
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|-2,99
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|18,54
|1,48
|5,58
|Marshall
|25,80
|0,23
|2,30
|Martı GMYO
|0,60
|0,00
|-7,69
|Martı Otel
|0,62
|1,64
|6,90
|Mavi Giyim
|40,20
|9,36
|24,77
|Mazhar Zorlu Holding
|5,30
|-10,92
|39,11
|Mega Polietilen
|1,57
|-5,99
|-23,04
|Menderes Tekstil
|0,67
|3,08
|-6,94
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,88
|30,89
|115,03
|Merko Gıda
|0,66
|4,76
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|-5,33
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,22
|7,96
|16,19
|Metro Holding
|1,01
|-0,98
|32,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|-0,88
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|0,00
|5,08
|Migros Ticaret
|13,53
|2,89
|-9,19
|Milpa
|1,41
|1,44
|-1,35
|Mistral GMYO
|1,09
|0,00
|-28,76
|MLP Sağlık
|11,57
|-6,32
|8,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|4,85
|-1,82
|Mondi Tire Kutsan
|1,49
|3,47
|-19,89
|Net Holding
|1,65
|0,00
|-15,82
|Netaş Telekom.
|6,90
|0,15
|6,81
|Niğbaş Niğde Beton
|8,77
|4,40
|119,25
|Nuh Çimento
|6,30
|3,79
|-9,09
|Nurol GMYO
|2,47
|0,00
|17,62
|Odaş Elektrik
|1,41
|1,44
|0,14
|Olmuksan-IP
|3,33
|5,05
|-1,19
|Orge Enerji Elektrik
|3,47
|3,89
|11,22
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|-0,83
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,22
|-1,61
|-29,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,06
|4,95
|-1,85
|Otokar
|114,00
|3,35
|32,73
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|-9,68
|-29,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,25
|8,70
|22,55
|Özak GMYO
|2,21
|2,31
|4,74
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|2,46
|-9,42
|Özderici GMYO
|0,69
|0,00
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,95
|-1,67
|21,02
|Panora GMYO
|4,15
|1,47
|12,87
|Park Elek.Madencilik
|2,50
|6,38
|3,73
|Parsan
|14,86
|2,55
|69,63
|Pegasus
|45,60
|16,62
|98,95
|Peker GMYO
|4,17
|-1,18
|-49,30
|Penguen Gıda
|1,53
|8,51
|41,67
|Pera GMYO
|0,51
|-1,92
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,11
|0,99
|0,04
|Petkim
|4,06
|2,78
|3,11
|Petrokent Turizm
|74,95
|-3,85
|9,10
|Pınar Et ve Un
|5,69
|3,27
|28,24
|Pınar Su
|1,25
|0,81
|0,00
|Pınar Süt
|6,81
|1,49
|9,54
|Plastikkart
|2,91
|2,46
|7,78
|Polisan Holding
|2,22
|-2,20
|-26,36
|Politeknik Metal
|57,40
|-1,03
|63,69
|Prizma Press Matbaacılık
|2,04
|0,49
|31,61
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,24
|6,53
|-37,65
|QNB Finansbank
|7,00
|3,86
|-22,31
|Ral Yatırım Holding
|4,76
|6,49
|158,70
|Ray Sigorta
|2,22
|3,26
|59,71
|Reysaş GMYO
|0,78
|4,00
|13,04
|Reysaş Lojistik
|0,71
|-1,39
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,91
|24,66
|37,88
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|5,18
|38,95
|Royal Halı
|0,84
|2,44
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,28
|0,00
|-26,44
|Sabancı Holding
|8,59
|2,63
|18,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,65
|5,10
|6,44
|Salix Yatırım Holding
|4,57
|1,33
|18,70
|Sanel Mühendislik
|3,54
|-0,56
|62,39
|Sanifoam Sünger
|1,72
|0,58
|37,60
|Sanko Pazarlama
|2,19
|4,78
|-0,66
|Saray Matbaacılık
|1,10
|2,80
|10,00
|Sarkuysan
|3,30
|0,61
|5,00
|Sasa Polyester
|6,67
|1,68
|16,08
|Say Reklamcılık
|0,85
|4,94
|-9,57
|Sekuro Plastik
|2,62
|4,38
|-11,49
|Selçuk Ecza Deposu
|4,88
|1,46
|79,51
|Selçuk Gıda
|1,76
|0,00
|32,33
|Senkron Güvenlik
|6,39
|17,90
|539,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,66
|-5,00
|36,41
|Servet GMYO
|4,49
|6,15
|-4,47
|Seyitler Kimya
|5,70
|-1,72
|48,05
|Silverline Endüstri
|1,11
|2,78
|-17,16
|Sinpaş GMYO
|0,63
|10,53
|70,27
|Smartiks Yazılım
|2,64
|-4,35
|Soda Sanayii
|6,36
|-7,15
|-5,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,97
|-0,99
|25,62
|Söktaş
|1,40
|2,94
|10,24
|Sönmez Filament
|3,78
|-0,53
|21,15
|Sönmez Pamuklu
|3,53
|0,57
|13,14
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|-0,72
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,72
|0,81
|31,91
|Şekerbank
|0,97
|3,19
|-11,82
|Şişe Cam
|5,19
|1,96
|-5,33
|Şok Marketler
|9,56
|6,22
|-11,07
|T. Halk Bankası
|5,74
|8,30
|-18,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,77
|-1,18
|-30,76
|T.S.K.B.
|0,74
|2,78
|-8,64
|T.Tuborg
|7,76
|2,11
|-2,19
|Taç Tarım Ürünleri
|4,28
|1,42
|-15,42
|Tat Gıda
|4,21
|-2,09
|10,21
|TAV Havalimanları
|27,00
|1,12
|22,78
|Taze Kuru Gıda
|5,64
|2,17
|-17,06
|Tek-Art Turizm
|0,73
|1,39
|-14,12
|Tekfen Holding
|25,96
|-3,06
|32,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,50
|25,00
|-15,82
|Temapol Polimer Plastik
|2,93
|3,17
|-4,25
|TGS Dış Ticaret
|3,76
|0,27
|60,00
|Tofaş Oto. Fab.
|19,30
|4,55
|24,42
|Torunlar GMYO
|1,93
|0,52
|27,81
|Trabzon Liman
|7,75
|2,52
|12,67
|Trabzonspor Sportif
|1,02
|3,03
|-25,88
|Trakya Cam
|2,93
|1,38
|1,42
|Trend GMYO
|1,14
|-5,00
|-10,24
|TSKB GMYO
|0,72
|2,86
|-12,20
|Tuğçelik
|2,02
|0,50
|-5,16
|Tukaş
|5,11
|-5,89
|207,83
|Turcas Petrol
|1,35
|3,85
|-4,26
|Turkcell
|12,80
|2,56
|5,18
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,87
|0,78
|-14,00
|Tüpraş
|115,00
|0,79
|10,22
|Türk Hava Yolları
|12,89
|0,47
|-19,99
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|2,33
|2,05
|Türk Telekom
|4,98
|2,26
|27,69
|Türk Traktör
|31,66
|7,25
|-9,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,76
|-0,88
|-22,96
|Ufuk Yatırım
|1,26
|12,50
|10,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,35
|-0,74
|18,42
|Ulusoy Elektrik
|20,80
|-0,57
|30,33
|Ulusoy Un Sanayi
|2,22
|-1,77
|6,73
|Umpaş Holding
|0,40
|5,26
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,02
|0,00
|-8,11
|Utopya Turizm
|3,16
|-0,63
|-22,93
|Uzertaş Boya
|0,96
|-6,80
|60,00
|Ülker Bisküvi
|19,44
|-0,05
|32,52
|Ünye Çimento
|2,50
|1,63
|-27,95
|Vakıf Fin. Kir.
|1,47
|2,80
|-17,42
|Vakıf GMYO
|1,77
|8,59
|-11,06
|Vakıf Yat. Ort.
|1,26
|-3,08
|-17,11
|Vakıflar Bankası
|4,19
|8,27
|7,44
|Vakko Tekstil
|2,87
|2,87
|10,03
|Vanet Gıda
|1,92
|16,36
|47,69
|Verusa Holding
|18,05
|-2,11
|8,73
|Verusaturk Girisim
|3,19
|0,00
|-3,63
|Vestel
|12,36
|5,82
|122,70
|Vestel Beyaz Eşya
|17,80
|2,77
|82,24
|Viking Kağıt
|1,17
|6,36
|6,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|2,88
|-16,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|3,43
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,51
|0,40
|-10,04
|Yataş
|4,62
|5,48
|3,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,84
|-9,68
|-10,64
|Yeni Gimat GMYO
|8,23
|2,11
|14,62
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,88
|11,13
|12,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.579,00
|9,76
|17,28
|Yonga Mobilya
|8,25
|-11,29
|25,00
|Yünsa
|4,50
|6,13
|7,79
|Zorlu Enerji
|1,18
|0,85
|-4,07
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri