Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF814,6341170,97
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5659490,88
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2347930,83
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0960010,80
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,2659560,73
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0489561,82
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,3651311,57
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,4061831,57
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,5003571,53
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0272581,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0923917,17
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,7477616,87
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0464916,77
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8243286,76
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7089675,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0711435,13
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7322273,64
HSBC Portföy Değ. Fon155,8425942,65
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,8430822,57
Garanti Portföy Agresif Değ. Fon0,0397552,40
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0430293,25
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6897923,13
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4427512,55
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5681372,30
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2058912,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,0408890,62
Ak Portföy Altın Fonu0,1103440,59
Garanti Portföy Altın Fonu0,1371390,54
İş Portföy Altın Fonu0,0535750,53
TEB Portföy Altın Fonu0,1165650,53
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0110900,43
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0060060,40
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0701580,36
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0692490,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1673060,36
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016559-4,42
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,035130-1,70
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045718-1,20
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,062662-1,14
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,108987-1,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,150051-0,16
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,930229-2,05
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,976729-1,54
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048214-0,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF44,787418-1,06
QNB Finans Portföy Altın BYF43,482558-0,46
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,595724-0,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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