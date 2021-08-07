Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|814,634117
|0,97
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,565949
|0,88
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234793
|0,83
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,096001
|0,80
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,265956
|0,73
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048956
|1,82
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,365131
|1,57
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,406183
|1,57
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,500357
|1,53
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,027258
|1,47
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092391
|7,17
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,747761
|6,87
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046491
|6,77
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,824328
|6,76
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,708967
|5,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,071143
|5,13
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,732227
|3,64
|HSBC Portföy Değ. Fon
|155,842594
|2,65
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,843082
|2,57
|Garanti Portföy Agresif Değ. Fon
|0,039755
|2,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,043029
|3,25
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,689792
|3,13
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,442751
|2,55
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,568137
|2,30
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,205891
|2,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040889
|0,62
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,110344
|0,59
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,137139
|0,54
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053575
|0,53
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,116565
|0,53
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,011090
|0,43
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,006006
|0,40
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,070158
|0,36
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,069249
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,167306
|0,36
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016559
|-4,42
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035130
|-1,70
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045718
|-1,20
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,062662
|-1,14
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,108987
|-1,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,150051
|-0,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,930229
|-2,05
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,976729
|-1,54
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048214
|-0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|44,787418
|-1,06
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,482558
|-0,46
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,595724
|-0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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