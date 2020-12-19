Yatırımcı rehberi (6)
19.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:05
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,591650
|0,97
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235870
|0,71
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027419
|0,64
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068870
|0,62
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041319
|0,61
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,043399
|4,30
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045827
|2,35
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026266
|2,32
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,274810
|2,21
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,632503
|1,72
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,506232
|5,18
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086960
|4,89
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,612774
|4,53
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,329040
|4,52
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,496294
|4,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,830167
|4,80
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,061858
|4,24
|HSBC Portföy Değ. Fon
|135,423894
|2,85
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,394325
|2,85
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,135879
|2,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,542527
|2,95
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,779958
|2,74
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,375825
|2,29
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,308215
|2,01
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,200206
|1,92
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,052291
|5,81
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,130147
|1,74
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,104979
|1,69
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110410
|1,68
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050911
|1,46
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,042284
|0,31
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,177284
|0,29
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061359
|0,28
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,003688
|0,28
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|293,071747
|0,28
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|740,367046
|-1,72
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087662
|-0,81
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046923
|-0,79
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061277
|-0,64
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,764610
|-0,61
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085389
|-0,87
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043980
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,585107
|-0,95
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,406613
|-0,98
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,041128
|-0,27
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,041155
|-0,24
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,766379
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,303633
|-1,12
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029333
|-0,88
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,051072
|-0,77
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,320211
|-0,68
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031623
|-0,40
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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