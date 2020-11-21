Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,850414 1,79 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,606028 1,62 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,239389 1,48 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 178,045076 0,97 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,258413 0,89 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,211663 1,82 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,124944 1,13 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,186202 1,09 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,310013 1,08 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,173291 0,80 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,626221 5,86 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,403148 5,66 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053469 5,52 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105718 5,44 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 16,976951 4,98 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,039318 8,12 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,348418 4,61 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,367691 3,17 HSBC Portföy Değ. Fon 126,698307 3,07 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,113012 2,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,520817 2,74 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,209972 2,40 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,192279 2,26 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,263562 2,15 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,196223 0,68 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,029385 0,27 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060684 0,26 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,622084 0,26 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,879440 0,26 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,885200 0,26 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 720,871520 -2,21 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,214847 -1,02 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086767 -0,94 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,706342 -0,87 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,017739 -0,86 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042717 -2,07 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023795 -1,58 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,633879 -1,52 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042428 -0,75 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082477 -0,72 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111758 -2,01 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,055650 -1,66 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111352 -1,27 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 106,242168 -0,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,367894 -1,45 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022003 -0,39 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,110090 -0,18 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,071774 -0,02 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,041876 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,860692 -2,04 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060665 -2,01 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,958592 -1,96 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,168297 -1,94 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,769688 -1,74 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 37,702878 -3,57 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,872748 -3,20 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,801383 -3,17 Gedik Portföy Altın Fon 0,970773 -2,32 HSBC Portföy Altın Fonu 3,817209 -2,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt İlgili Haberler Bursagaz'dan güvenli doğal gaz kullanım rehberi TÜİK-İstihdam yüzde 2.6 arttı, çalışılan saat yüzde 3.6 azaldı Model Sanayi Merkezi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor