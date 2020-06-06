Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037307 4,26 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032406 4,23 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,594486 3,69 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056112 2,68 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,187328 2,46 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007657 9,35 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018728 3,66 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,909891 2,77 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,795104 2,24 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,799689 1,59 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028410 6,48 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,181141 4,87 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,099670 4,56 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,150867 4,55 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,413514 4,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,346900 4,22 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,296633 2,75 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,704160 2,53 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,093270 2,45 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090720 2,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,058061 3,94 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,486273 2,75 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,628212 2,59 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,027228 1,43 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,608093 0,44 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,170549 0,75 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058016 0,15 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,113505 0,15 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,992523 0,15 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,012651 0,15 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,992638 0,15 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 648,983345 -0,88 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033798 -1,83 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,178030 -1,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032866 -0,52 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111088 -0,28 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,212372 -0,17 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008022 -0,16 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022572 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,049785 -1,40 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,541170 -1,34 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,457727 -1,24 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,967992 -1,17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,131683 -1,62 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,073869 -1,54 Deniz Port. Altın Fonu 0,045431 -1,46 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031150 -1,46 TEB Portföy Altın Fonu 0,088888 -1,45

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(Sürecek)

Kaynak: AA