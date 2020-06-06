Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.
06.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:03
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037307
|4,26
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032406
|4,23
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,594486
|3,69
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056112
|2,68
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,187328
|2,46
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007657
|9,35
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018728
|3,66
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,909891
|2,77
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,795104
|2,24
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,799689
|1,59
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028410
|6,48
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|37,181141
|4,87
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,099670
|4,56
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,150867
|4,55
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,413514
|4,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,346900
|4,22
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,296633
|2,75
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,704160
|2,53
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,093270
|2,45
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,090720
|2,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,058061
|3,94
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,486273
|2,75
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,628212
|2,59
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,027228
|1,43
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,608093
|0,44
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,170549
|0,75
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058016
|0,15
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,113505
|0,15
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,992523
|0,15
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,012651
|0,15
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,992638
|0,15
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|648,983345
|-0,88
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033798
|-1,83
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,178030
|-1,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032866
|-0,52
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111088
|-0,28
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,212372
|-0,17
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008022
|-0,16
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022572
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,049785
|-1,40
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,541170
|-1,34
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,457727
|-1,24
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,967992
|-1,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,131683
|-1,62
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,073869
|-1,54
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,045431
|-1,46
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031150
|-1,46
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,088888
|-1,45
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA