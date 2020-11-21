Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

21.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.11.2020 11:04
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,57 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,57 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 2,03'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

QNB Finans Portföy Gümüş BYF37,702878-3,57
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,872748-3,20
QNB Finans Portföy Altın BYF39,801383-3,17
Gedik Portföy Altın Fon0,970773-2,32
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF720,87152-2,21
HSBC Portföy Altın Fonu3,817209-2,12
Fiba Portföy Altın Fonu0,037941-2,07
TEB Portföy Altın Fonu0,107962-2,07
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042717-2,07
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,860692-2,04
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049551-2,03
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045291-2,00
ZEM Altın Katılım EYF0,049306-2,00
VEM Altın Katılım EYF0,051365-2,00
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,047677-1,99
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,047993-1,98
HEM Altın Katılım EYF0,030198-1,98
NN Hay. Em. Altın EYF0,029902-1,98
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,05307-1,97
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,047921-1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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