Yatırımcı rehberi (4)

29.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:04

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,64'lük getiriyle Yapı Kredi Port. Altın Fonu oldu.



Allianz Hayat Em. Altın EYF ise yüzde 3,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046724 3,64 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,382255 3,53 Deniz Port. Altın Fonu 0,040303 3,52 HSBC Portföy Altın Fonu 2,800674 3,51 Fiba Portföy Altın Fonu 0,027524 3,50 TEB Portföy Altın Fonu 0,078825 3,49 QNB Finans Portföy Altın BYF 29,333007 3,46 Garanti Portföy Altın Fonu 0,091459 3,44 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,032103 3,43 İş Portföy Altın Fonu 0,036199 3,41 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033551 3,61 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034353 3,60 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032064 3,51 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037768 3,46 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011573 3,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,021266 3,40 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,035298 3,35 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,033980 3,35 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,036501 3,34 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,035333 3,28

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA