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BES fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 2,32 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 2,32 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-2,3224579166
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-3,4652448
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-2,49624
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,30291712
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,791052976
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,40271413
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-4,6713013
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0413130
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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