Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

18.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:10
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1430125841
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,00725812
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3318144
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,2168626
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,14705812
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1334277
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6713130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426260
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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