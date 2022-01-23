Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nde 1. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris ilçesinde düzenlenen Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, Türkiye, İngiltere ve Rusya'dan 28 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

Yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarış için uygun rüzgarı beklerken bu sürede antrenman turları attı. Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından birinci ayağın son gün yarışları Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirildi.

Altı etaptan oluşan trofenin birinci ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-0

1- Define (Vedat Tezman)

2- Vakkorama (Erhan Karaca)

3- Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)

IRC-1

1- Team Linea Rossa (Onur Tok)

2- Vamos (Erce Demirtaş)

3- Strekoza (Mikhail Mischenko)

IRC-2

1- Wings Of İsland (Tora Kutoğlu)

2- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

3- Omani (Tunca Çalışkan)

IRC-3

1- Marmarisa (Gleb Semerenko)

2- Ada Sailor (Ali Öztürk)

3- Capalla 2 (İhsan Kalaycı)

IRC-4

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

2- Kaçamak (Ali Toker)

3- İskorpit (Bülent Çelik)

Organizasyonun ikinci ayağı, 12-13 Şubat'ta gerçekleştirilecek.