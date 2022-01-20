Son dakika haberleri! Yaşlı çifti dolandıran zanlı devriye görevindeki jandarma ekibince yakalandı

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşlı çifti dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

Derbentobruğu köyünde yaşayan Ayşe (73) ve Adil Koç (76) çiftini telefonla arayıp kendisini jandarma olarak tanıtan zanlı, bir soruşturma nedeniyle evlerine gelecek kişiye altın ve paralarını vermelerini istedi.

Paniğe kapılan yaşlı çift, 1237 dolar, 5 altın bilezik, 2 gremse altın, 3 tam altın, 2 altın küpe, 150 lira ve altın alyansı, evlerine gelen ve kendisini jandarma olarak tanıtan kişiye verdi.

Altınları verirken şüphelenen Ayşe Koç, durdurmaya çalıştığı sırada zanlının kaçması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

Bu sırada bölgede devriye gezen Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları ticari taksideki İ.U.A'yı (21) üzerinde yaşlı çifte ait olduğu belirlenen para ve altınlarla yakaladı.

Para ve altınları teslim edilen Koç çifti, jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.