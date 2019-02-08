Yased'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Ayşem Sargın Seçildi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Yönetim Kurulu Başkanlığına Ayşem Sargın seçildi.

YASED'in 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurul'da derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi.

Yeni Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın seçildi.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, Başkan Vekili oldu.

Başkan Yardımcılıklarına ise PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis ile PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel seçildi.

YASED'in Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu üyeleri; Aslı Başgöz, Antoine Aoun, Aykut Ferah, Cengiz Eroldu, Colman Deegan, Galip Alp Günvaran, İsmail İhsan Necipoğlu, Kıvanç Zaimler, Mete Hüsemoğlu, Murat Kansu, Mustafa Seçkin, Osman Okyay, Özgün Soy, Sinan Şahinbaş, Tolga Gürkan. Denetim Kurulu üyeleri; Ethem Kutucular, Güneş Söğütoğlu, Nesrin Tuncer."

"Türkiye'yi uluslararası yatırımlarda öncelikli ülke olarak konumlandıracağız"

YASED'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın, gelecek dönemde, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım akışından hak ettiği payı almasına ve yatırımlarda öncelikli ülke olarak konumlandırılmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"YASED'in kamu başta olmak üzere tüm platformlarda temsil ve etkinliğini artırmak önceliğimiz olacak. Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de ülkemiz ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yapısal reformların gerçekleştirilmesi konusunda öncül rol üstlenerek, hem kamu hem de yatırımcılar için güçlü ve güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. Daha fazla doğrudan yatırım çekerek ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, çalışmalarımızın odak noktası olacak. Bunun için gereken tüm yapısal reformları desteklemek üzere kararlı, koordineli çalışmalar yürüten ve çözüm önerileri üreten kuruluş olmayı sürdüreceğiz. YASED olarak, 2019-2021 döneminde de yoğun bir çalışma programı bizleri bekliyor. Önümüzdeki dönemde, ülkemizin uluslararası yatırım ortamını daha da güçlendirmek üzere etkin sorumluluk alacağız. Bunu yaparken, başta YASED üyesi şirketlerimizin derneğimizde bir fiil katkı veren yaklaşık bin 400 kişilik üst düzey yöneticisi olmak üzere, tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA