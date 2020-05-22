Yaşar Kemal caddesi asfaltlanıyor Kentteki altyapı ve üstyapı çalışmalarını koordineli olarak bölgenin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu konudaki hizmetlerine il genelinde devam ediyor.

Samandağ Deniz Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına geçen günlerde başlayan Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, caddede PMT seriminin ardından beton asfalt serimine başladı. Caddenin iki şeridinin de beton asfaltla kaplanmasının ardından kullanıma açılacağını belirten Büyükşehir ekipleri, çalışma süresince anlayış ve sabır gösteren Samandağ halkına teşekkürlerini iletti. Kaynak: Bültenler