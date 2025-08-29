Yıllardır çekmecenizde duran saatler servet değerinde çıkabilir

Yıllardır unutulmuş şekilde bir köşede duran eski saatiniz, sandığınızdan çok daha değerli olabilir. Özellikle 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında üretilmiş bazı saat modelleri, ikinci el piyasasında koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Bu nostaljik saatler, bugün binlerce lira değerine alıcı bulabiliyor.

VİNTAGE SAATLER KOLEKSİYONCULARIN RADARINDA

Watches2U saat uzmanı Mark Baldwin'e göre, özellikle 1980'lerin başında piyasaya sürülen bilimsel hesap makinesi özellikli 'Casio' marka saatler, koleksiyonerler arasında büyük ilgi görüyor. Modern versiyonları 60 sterlin (yaklaşık 3 bin 300 TL) civarında satılırken, orijinal ve iyi korunmuş vintage modeller 400 ila 800 sterlin (yaklaşık 22 bin - 44 bin TL) arasında alıcı bulabiliyor.

BU MARKALAR DA SANDIĞINIZDAN DAHA DEĞERLİ

Üstelik eski modelleri değer kazanan tek saat markası 'Casio' da değil. 'Sekonda', 'Timex' ve 'Rotary' gibi klasik markalar da retro tasarımları sayesinde yeniden popüler hale geldi. Özellikle İngiliz markası Smiths, geçmişte demiryolu çalışanlarına uzun hizmet ödülü olarak verilmiş modelleriyle dikkat çekiyor. Bu saatler, koleksiyoncular için yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda tarihi birer hatıra niteliği taşıyor.

DEĞERİ 166 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

'Smiths' markasına ait altın kasalı, gravürsüz ve iyi durumda korunmuş modellerin değeri günümüzde 150 sterlin (yaklaşık 8 bin 300 TL) ile 3 bin sterlin (yaklaşık 166 bin TL) arasında değişiyor. Uzmanlar, bu modellere olan talebin artmasıyla birlikte üst fiyat bandının daha da yaygınlaşacağını öngörüyor.

PİYASAYI HAREKETLENDİREN EN BÜYÜK ETKEN: NOSTALJİ

Saat piyasasındaki bu yükselişin arkasındaki en büyük etkenin nostalji olduğu belirtiliyor. Baldwin, "Çocukluğunda hayranlıkla izlediği bir 'Casio'yu ya da babasının kolunda taşıdığı bir 'Smiths' saatini hatırlamak bile, insanlarda koleksiyon yapma isteği uyandırıyor. Bugün yüksek değere ulaşan saatlerin büyük kısmı, bu duygusal bağlar sayesinde kıymet kazanıyor." diyor.

ŞİMDİ ÇEKMECELERİ GÖZDEN GEÇİRME ZAMANI

Eğer siz de yıllar önce bir çekmeceye kaldırdığınız eski bir saatinize sahipseniz, onu yeniden değerlendirme zamanı gelmiş olabilir. Çünkü o küçük nostaljik parça, hiç ummadığınız kadar değerli çıkabilir.