Yılbaşı Sepetleri ve Canlı Yılbaşı Ağaçlarına İlgi Artıyor

Antalya'da yılbaşı sepetleri ve canlı küçük çam ağaçlarına olan talep, yılbaşının yaklaşması ile artış gösterdi. Çiçekçiler Esnaf Odası'na göre, sepet fiyatları 3 bin lira ile 12 bin lira arasında değişiyor.

ANTALYA Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sepetleri ile canlı küçük yılbaşı ağaçlarına ilginin arttığını belirterek, "İçeriğe ve sepetin büyüklüğüne göre fiyatlar, 3 bin liradan başlayıp, 12 bin liraya kadar çıkabiliyor. Küçük boy çamlar 1200, 1300 lira civarında. Biraz daha büyük olanlarsa 2 bin liradan satılıyor" dedi.

Yılbaşının yaklaşması ile hediye alternatifleri de artmaya başladı. Yılbaşı sepeti hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, yılbaşı sepetlerinin daha çok hediye amaçlı tercih edildiğini aktardı. Bakaç, "Bu sepetler tamamen müşterinin isteğine göre hazırlanıyor. Bu yıl çerez ve meyve ağırlıklı ürünler kullandık. Yanına küçük çam ağacı, kokina, kurşun asker, yılbaşı süsleri ve kırmızı bitkiler ekliyoruz. Kimi çikolata istiyor, kimi şarap ya da viski talep ediyor. İçeriğe ve sepetin büyüklüğüne göre fiyatlar, 3 bin liradan başlayıp, 12 bin liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

TALEP YILBAŞINA SAYILI GÜN KALA ARTIYOR

Yılbaşı sepetlerine talebin genellikle aralık ayının ikinci yarısında arttığını söyleyen Bakaç, "'İçerisindeki ürünler bozulmasın' diye vatandaşlar, yılbaşına 5-10 gün kala sipariş veriyor. Çok yoğun satılan bir ürün değil ama yine de özel ve değer verilen kişiler, bazen de iş yeri hediyeleri için tercih ediliyor" dedi.

CANLI KÜÇÜK YILBAŞI ÇAMLARI REVAÇTA

Canlı küçük yılbaşı ağaçlarına da ilginin arttığını belirten Bakaç, insanların artık yapay ve büyük ağaç almak istemediğini belirtti. Bakaç, "Büyük yapay ağaçlar artık çok tercih edilmiyor. Küçük canlı çamlar hem hediye olarak taşınması kolay hem de estetik. Daha sonra bahçeye dikilip, anı olarak saklanabiliyor" diye konuştu. Canlı küçük yılbaşı çamlarının fiyatlarının ekonomik olduğunu vurgulayan Bakaç, "Küçük boy çamlar 1200, 1300 lira civarında. Biraz daha büyük olanlarsa 2 bin liradan satılıyor. Küçük yılbaşı çamlarına son 2-3 yıldır talep var; ama bu yıl daha fazla ilgi görüyoruz" dedi.

