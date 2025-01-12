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Yaz meyveleri cep yakıyor! Eriğin tanesi 100 TL

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Kış aylarında aşeren anne adayları ve canı çekenlerin taleplerini karşılamak üzere manavlarda yaz meyveleri adet olarak satışa sunuldu. İthal meyvelerden eriğin adeti 100 TL, nektarin ve şeftali ise 150 TL'den tezgahta yerini aldı.

Hasadı yaz aylarında yapılan erik, şeftali, nektarin gibi meyveler kışın da manav tezgahlarında yerini aldı. Aşeren anne adayları, çocuklar veya canı çekenlerin talebini karşılamak üzere tezgahları süsleyen yaz meyvelerinin fiyatı görenleri hayrete düşürdü.

ERİĞİN TANESİ 100, ŞEFTALİ 150 TL

Soğuk hava deposunda muhafaza edilip adet olarak satışa sunulan meyvelerden erik 100 TL, nektarin ile şeftali ise 150 TL'den alıcı buluyor. Yerli üretim çilek ise soğuk hava ile fırtına ve yağıştan dolayı tarım alanlarının zarar görmesi sonucu üretim azlığından kilosu 400, adedi 15 liradan satışa sunuldu.

"TELEFONLA ARAYIP SİPARİŞ VEREN OLUYOR"

Konyaaltı ilçesine manav işleten Osman Bayık, kış aylarında genellikle anne adayları, çocuklar veya canı çekenlerin yaz meyvelerini talep ettiğini aktardı. Telefonla arayıp sipariş verenler olduğundan bahseden Bayık, "Yaz aylarında yaygınlaşan nektarin, şeftali ve eriğin kış mevsiminde temini zor oluyor. Müşterilerin talebinin yoğunluğundan ithal meyve temin ediyoruz. Soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Telefonla arayan ya da manava gelip soran müşterilerimize adet adet satıyoruz. Erik 150, nektarin ile şeftali ise 100 lira" diye konuştu.

Yaz meyveleri cep yakıyor! Eriğin tanesi 100 TL
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

size bir soru bir ülkede kul millet yetim hakını yiyip milletin malını çalıp çırpıp audi alarak israf eden eşe dosta yandaşa cemaat ve vakıflara peşkeş çeken bu haramilere bilerek arka çıkanlarınmı günahı çoktur yoksa içki içerek kafayı bulanlarınmı hangisi daha çok ceza alır bileniniz varmı yoksa alo fetva hattını arayıp sorup öğrenebilirsiniz

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Haber Yorumlarıaaa:

çileğin bahanesi cok iyiymiş. havaya bulut gelmeyi görsün. firsatcilar hemen sebze meyveye zam yapıyor.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu kadar olmaz yuh oha,çüşşşş.insanın karısı aş erer,canı erik çeker hadiiii almazsan yok şöyle oluuur yok böyle olur.Hiç de bişey olmaz.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

istakoz yemeye maltaya spor kulübüne gidenler kestane balı manda kaymağı yiyenler bu pararayı rahatlıkla öderler onlar için hiç sorun olmaz sorun çay simit hesabı yapıp artık yiyecek toplayanlara olur

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