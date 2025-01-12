Yaz meyveleri cep yakıyor! Eriğin tanesi 100 TL

Hasadı yaz aylarında yapılan erik, şeftali, nektarin gibi meyveler kışın da manav tezgahlarında yerini aldı. Aşeren anne adayları, çocuklar veya canı çekenlerin talebini karşılamak üzere tezgahları süsleyen yaz meyvelerinin fiyatı görenleri hayrete düşürdü.

ERİĞİN TANESİ 100, ŞEFTALİ 150 TL

Soğuk hava deposunda muhafaza edilip adet olarak satışa sunulan meyvelerden erik 100 TL, nektarin ile şeftali ise 150 TL'den alıcı buluyor. Yerli üretim çilek ise soğuk hava ile fırtına ve yağıştan dolayı tarım alanlarının zarar görmesi sonucu üretim azlığından kilosu 400, adedi 15 liradan satışa sunuldu.

"TELEFONLA ARAYIP SİPARİŞ VEREN OLUYOR"

Konyaaltı ilçesine manav işleten Osman Bayık, kış aylarında genellikle anne adayları, çocuklar veya canı çekenlerin yaz meyvelerini talep ettiğini aktardı. Telefonla arayıp sipariş verenler olduğundan bahseden Bayık, "Yaz aylarında yaygınlaşan nektarin, şeftali ve eriğin kış mevsiminde temini zor oluyor. Müşterilerin talebinin yoğunluğundan ithal meyve temin ediyoruz. Soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Telefonla arayan ya da manava gelip soran müşterilerimize adet adet satıyoruz. Erik 150, nektarin ile şeftali ise 100 lira" diye konuştu.