Yalova Altınova Belediyesi Bisiklet Yollarını Arttırıyor

İlçe genelinde bisiklet yollarını arttırdıklarını ifade eden Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Tüm halkımızın bisiklet kullanımını arttırmak istiyoruz" dedi.

Sağlıklı hayat için spor yapmanın oldukça önemli olduğunu söyleyen Başkan Oral, "İlçemizi birçok alanda olduğu gibi sporda da marka şehir yapmanın uğraşısındayız. Her eve bir bisiklet dağıtıyoruz. Gençlerimizin spor yapmaları için tüm imkanları sunuyoruz. İlçemizde bisiklet kültürünü yaşatmanın uğraşısı içindeyiz" diye konuştu.

Bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "İlçemizde bisiklet yollarını yapmaya devam ediyoruz. İlçe merkezinden Hersek Sahiline kadar bisiklet yolu yapıyoruz. Seçimlerde söz verdiğimiz gibi "Her Eve Bir Bisiklet" Projemizi başlattık. Her haneye bir bisiklet veriyoruz. Bu Türkiye'de uygulanan ilk projedir. Başta gençlerimi olmak üzere tüm vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Bu çalışmaların sonunda ilçemizde daha sağlıklı ve güvenli ulaşımı sağlamayı hedefliyoruz" İfadelerini kullandı.

Kentlerin ve hayatın çok büyük bir değişim içerisin olduğunu vurgulayan Başkan Oral, "Şehirlere göçün artması, sanayi şehri olmamız gibi özellikler, kentimizin hareketliliğini her zaman artıran etmenler olmuştur. Kentimizi daha yaşanabilir, daha mutlu kılmak adına bisikletlerimiz ve bisiklet yollarımız hayatımıza güçlü bir anlam katıyor" dedi. - YALOVA