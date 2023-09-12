Van'ın Özalp ilçesinde kamyonet şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Sarıköy ve Gözdeğmez mahalleleri arasındaki tren yolu yakınlarında meydana geldi. Tayfun Baysal'ın yönetimindeki 33 DKD 99 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN