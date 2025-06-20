Ümraniye Belediyesi, Yeni Belediye Meydanı ile Sosyal Yaşamı Canlandırıyor

Ümraniye Belediyesi, Yeni Belediye Meydanı ile Sosyal Yaşamı Canlandırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'deki yeni Belediye Meydanı, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için önemli bir buluşma noktası haline geldi. Meydanda spor aletleri, çocuk oyun grupları, kütüphane ve kafe gibi birçok alan bulunuyor.

ÜMRANİYE Belediyesi, ilçeye 2021 yılında kazandırılan Belediye Meydanı'nın, 27 bin 287 metrekarelik geniş alanı ile sosyal, kültürel ve sportif yaşamın yeni buluşma noktası haline geldiğini aktardı. İlçenin merkezinde yer alan meydanda; spor aletleri, çocuk ve interaktif oyun grubu, basketbol sahası, kuru havuz, yürüyüş parkuru, Sükunet Kafe ve Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi yer alıyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Meydanın alt katında yer alan Atatürk Mahallesi Zemin Altı Katlı Otoparkı, 330 araç kapasitesiyle bölgedeki otopark ihtiyacına önemli bir çözüm sunuyor.

"Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi, 55 bin kitaplık arşivi ve 500 kişilik kapasitesiyle özellikle gençlerin ve öğrencilerin ilgiyle ziyaret ettiği bir bilgi ve kültür merkezi olarak hizmet veriyor. Sessiz, ferah ve modern yapısıyla kütüphane; araştırma yapmak ve ders çalışmak isteyen öğrencilere ideal bir ortam sağlıyor.

"Meydan içerisinde yer alan Sükunet Kafe; 100 kişilik kapasitesi, zengin menüsü ve kaliteli hizmet anlayışıyla kısa sürede Ümraniyelilerin buluşma noktası haline geldi. Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetlerin sunulduğu sosyal tesis, her gün 09.00–22.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

"Doğal dokusuyla da dikkat çeken meydanda yer alan manolya, zeytin ve ıhlamur ağaçları alanın yeşil kimliğini güçlendirirken yürüyüş parkuru sabah ve akşam saatlerinde spor yapmak isteyen vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Meydana estetik bir ivme kazandıran kuru havuz, sıcak havalarda çocuklar tarafından serinlemek için tercih edilirken meydandaki yeşil alan ailelerin uğrak noktalarından biri haline geliyor.

"Yaz mevsiminde düzenlenen açık hava sineması, konserler ve çeşitli kültürel etkinliklerle meydan, ilçenin sosyal yaşamına hareket ve renk katmaya devam ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Savaş devam ederken İsrail'in öldürdük dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti

İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor

300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

Marmaris'teki çıplak danslar sonrası asker olaya dahil oldu
Emekli subay Ergenekon Atatürk'ün İran'a bakış açısını anlattı

Konu Atatürk'ün İran'a bakışı! Emekli subay duyulmamış detaylar verdi
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip

Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.