Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

İstanbul'da bir mekanda cep telefonunu şarj eden müşteriden şarj ücreti alındı. çok konuşulan bu olay sonrası Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

HESABA 45 TL'LİK "ŞARJ ÜCRETİ" EKLENDİ

Kadıköy'de bulunan popüler bir mekanda yaşanan olay, kısa sürede gündem oldu. Cep telefonunu şarj eden bir müşterinin hesap pusulasına 45 TL yansıtıldığı ortaya çıktı. Müşterinin 10 bin liralık hesabına eklenen bu ücret sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Gelen yoğun tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık müfettişleri, Tüketiciyi Koruma Yönetmeliği kapsamında işletmede denetim gerçekleştirdi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda işletmeye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, söz konusu mekanın Haksız Fiyat Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi. Sürecin Ticaret Bakanlığı denetiminde titizlikle sürdüğü belirtildi.