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Türkiye'de kaynakçı bulamayan işletmeler rotayı Hindistan'a kırdı

Türkiye'de kaynakçı bulamayan işletmeler rotayı Hindistan'a kırdı
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Türkiye'de bir meslek koluna yönelik ilgi son yıllarda iyiden iyiye azalmış durumda. Ülkede kaynakçı bulmanın zorlaştığına dikkat çeken yetkililer Çanakkale Köprüsü yapılırken Hindistan'dan 300 kaynakçı getirildiğini yine bazı özel işletmelerin de halen bu ülkeden kaynakçı getirmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Türkiye'de birçok işletme son yıllarda bazı mesleklerde uzmanlaşmış personellere ulaşmakta zorluk yaşarken, çözümü ise yabancı ülkelerden usta ithal etmekte buluyor.

"HİNDİSTAN'DAN 300 KAYNAKÇI GETİRİLDİ"

Türkiye'de kaynakçı bulmanın artık zor hale geldiğini ifade eden yetkililer 18 Mart 2022 tarihinde inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü yapılırken Hindistan'dan 300 kaynakçı getirildiğini belirtiyor.

"ALANI BOŞ BIRAKMAMIZDAN KAYNAKLANIYOR"

Ekonomi yazarı Vahap Munyar katıldığı bir programda "Hala bazı özel işlerde, özel kaynak işlerinde yine Hindistan'dan eleman getiren işletmeler var. Bu tamamen bizdeki o alanı boş bırakmamızdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Munyar sözlerini şöyle sürdürdü; "Doğal şimdi sonuçta her insan daha iyi bir işte, daha iyi para kazanarak çalışmak ister. Daha ağır işleri yapmak istemeyebilir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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