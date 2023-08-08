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Tunceli'de genç çaya girerken boğuldu

Yaşam Haberleri

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde serinlemek için çaya giren genç boğuldu. Olayın ardından ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda gençin cansız bedenine ulaşıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde serinlemek için çaya giren genç boğuldu.

Erzincan'dan ilçeye gelerek Ağlayan Kayalar mevkisinde Pülümür Çayı'na giren 21 yaşındaki Ali K, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışmasıyla sudan çıkarılan Ali K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ali K'nin cenazesi, Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Yaşam

Pülümür Çayı Erzincan Pülümür Tunceli Yaşam Haberler

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