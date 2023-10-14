Trafik Kazasında Oğlunu Kaybeden Baba İsyan Etti

Antalya'da 4 ay önce kuaförlük yapan 35 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden acılı baba, emekli polis memuru Cuma Deniz, sürücü için istenilen 6 yıllık cezaya isyan etti. Sürücünün dışarıda gezdiğini ve hazırlanan iddianemiyi görünce ağlanacak hallerine güldüklerini dile getiren Deniz, "Biz şu anda ölü bir hayat yaşıyoruz, bitkisel hayattayız, sürücünün 24 yıl ile yargılanması lazım" dedi.

Muratpaşa ilçesi, Lara Caddesi'nde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen olayda; cadde üzerinde otomobilinin dörtlülerini yakıp inen 35 yaşındaki Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken B. S.(31) idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alkollü ve hızlı öne sürülen sürücü, kaza yerinden kaçtıktan 3 gün sonra polis merkezine teslim oldu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Burak S.'nin, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Emekli polis memuru Cuma Deniz, oğlunun 10 Haziran'daki trafik kazasında vefat ettiğini belirterek, 4 ay geçmesine rağmen sürücünün dışarıda gezdiğini ifade etti.

"Ağlanacak halimize güldük"

Hazırlanan iddianamede oğlunun ölümüne neden olan sürücü için 2 ile 6 yıl arasında bir ceza istendiğini aktaran Deniz, " Oğlumu öldürmüşsün, olay yerini terketmişsin, aşırı alkol kullanmışsın, oğlum 30 metre havaya uçmuş ondan sonra 6 yıl ile yargılayacaksın. Serbest kalacak bu 3 yıl aşağısı serbest yani bir insanın değeri bu kadar az mı olmalı hiç bir iyi niyet yok. Bu art niyet olay yerini terketmişsin 3 gün sonra evinde yakalanmışsın alkollüsün içtiğin mekanlar belli, ödediğin hesaplarda belli, garsonların ifadesi var. Tutuklanma kararı çıkıyor şahıs Ankara'da teslim oluyor, yine serbest kalıyor. Bu nasıl adalet soruyorum. İddianameyi görünce güldük tabi ağlanacak halimize güldük, zaten 4 aydır ağlıyoruz bir daha ağladık. Bu işin peşini bırakmayacağım, elimden geleni yapacağım" dedi.

"Ölü gibiyiz"

Olayın cinayet olduğunu dile getiren Deniz, "Ben "cinayet masasında çalıştım" sen 40 ile gitmen gereken yerde 180 ile gidiyorsan çarptığın şahsı 32 metre havada savuruyorsan, benim oğlumun yarısı gidiyor parçalanıyorsa çarptığın arabanın ön ve arka tampon parçalanıyorsa sen buna kaza mı dersin? Bu cinayet kardeşim sonuna kadar da gideceğiz bunun peşini de bırakmayacağız. Ağır cezada yargılanacak 24 yıl ile yargılanması lazım. Azını kabul etmiyoruz en kötü ihtimalle 18 yıl yatacak adam öldürmenin cezası bu. Uyuyamıyoruz, yemeden içmeden kesildik. Çocuğumu Gaziantep'e defin ettim oraya gidiyoruz, içimiz kan ağlıyor, burayı özlüyoruz dönüyoruz. Odası burada üzülüyoruz Uçakla bir Gaziantep bir Antalya git gel yapıyoruz, orada mezarını burada odası var ziyaret ediyoruz. Biz şuanda ölü bir hayat yaşıyoruz bitkisel hayattayız böyle bir dünya yok benim oğlum toprakta bu adam sokakta nasıl oluyor?" diye konuştu. - ANTALYA