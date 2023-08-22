Tokat'ta KGYS Kameralarına Yansıyan Trafik Kazaları

TOKAT'ta meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı. Kentin farklı noktalarındaki KGYS kameralarında görüntülenen kazaların birçoğunun genellikle kavşak noktalarında yaşandığı görüldü. Demirköprü kavşağında ışık ihlali yapan otomobilin 2 motosiklete çarpma anı yansıdı. Bir başka kazada ise 600 evler Kavşağı'na kontrolsüz giren 2 araç çarpıştı. Çevreyolu kavşağında ise kırmızı ışık ihlali yapan otomobile başka bir otomobil çarptı.