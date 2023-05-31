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Tokat'ta cam balkona sıkışan serçe kurtarıldı

Tokat'ta cam balkona sıkışan serçe kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evin cam balkonundaki alüminyum kısma sıkışan serçe, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evin cam balkonundaki alüminyum kısma sıkışan serçe, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yeşilyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Selim Sarı, evinin cam balkonundaki alüminyum bölmeden serçe sesi geldiğini duyunca kendi imkanlarıyla kuşu bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

Sarı, serçeyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu alüminyum bölmeyi keserek çıkardıkları serçeyi doğaya saldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Yaşam

İstiklal Caddesi İtfaiye Erbaa Tokat Yaşam Haberler

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