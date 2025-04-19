Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da 3 Metre Boyunda Dev Yayın Balığı Satışa Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu'da balıkçılık yapan Barış Bayır, Edirne'de yakalanan 3 metre uzunluğundaki dev yayın balığını kilosu 450 liradan satışa sundu. Balık, vatandaşların ilgisini çekti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde balıkçılık yapan Barış Bayır, Edirne'de Meriç Nehri'nde yakalanan 3 metre uzunluğunda ve 150 kilo ağırlığındaki yayın balığını kilosu 450 liradan satışa çıkardı.

Çorlu'da balıkçılık yapan Barış Bayırlı, Meriç Nehri'nde yakalanan 3 metre boyunda, 150 kilo ağırlığındaki dev yayın balığını satın alarak, tezgahında sergilemeye başladı. Forkliftin ucuna asılıp sergilenen balık görenlerin ilgisini çekti, bazıları fotoğraf çektirdi. Balığı temizledikten sonra satışa kilosunu 450 liradan satışa sunacağını söyleyen Barış Bayırlı, "Balığımız Edirne'nin Meriç Nehri tarafında yakalandı. Tahmini olarak 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 150 kilo civarında. Yayın adı verilen bu balık türünü getirip dükkanımızın önünde sergiledik. Gelen geçen durup bakıyor, fotoğraf çektiriyor. Vatandaşın büyük ilgisini çekti" diye konuştu.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.