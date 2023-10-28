Tatvan'da 200 metrelik bayrakla 'Fener Alayı Yürüyüşü' yapıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı münasebeti ile 'Fener Alayı Yürüyüşü' yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen "Fener Alayı Yürüyüşü" programına 3 bin kişi katılırken 200 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı eşliğinde 2 kilometre yürüyüş yapıldı.

Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde, Tatvan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen "Fener Alayı Yürüyüşü" programı, Cumhuriyet Caddesi boyunca gerçekleştirildi.

Fener Alayı Yürüyüşü programına katılanlar, ellerinde Türk Bayrağı, meşaleler ve flamalarla Tatvan Şehir Stadyumu'ndan Yaşam Alışveriş Merkezi önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, gençlik merkezi üyeleri ve sporcular katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş boyunca 200 metre uzunluğunda Türk Bayrağı taşındığını söyleyen Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, "Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Fener Alayı programını gerçekleştirdik. Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde, kurumlarımız ile birlikte bu programı organize ettik. Bu güzel programı yapmak ve vatandaşlarımızın ilgisi bizi çok duygulandırdı ve mutlu etti. Yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. İlçemizde haftalar öncesinden Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları etkinliklerini başlatmıştık ve her gün okullarımızda birbirinde farklı etkinlikler yapılıyordu. Kutlama ve etkinlikler yarın da devam edecek. Emeği olan ve destek sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.