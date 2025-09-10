Haberler

Tarlasını vatandaşa açtı, paraya para demedi

Tarlasını vatandaşa açtı, paraya para demedi
Güncelleme:
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çiftçi Mustafa Pınarcıoğlu, organik domates tarlasını müşterilere açarak işçi ve taşıma maliyetinden kurtuldu. Tarlaya gelenler, kovalarla kendi seçtikleri domatesi dalından toplayıp kilosunu 20 veya 25 liradan ödeyerek satın alıyor.

Yozgat'ta artan üretim maliyetleri karşısında çiftçiler farklı yöntemler geliştiriyor. Kimisi gübre ve tohum kullanımını azaltırken, kimisi de işçi giderlerini kısmaya çalışıyor. Genç üretici Mustafa Pınarcıoğlu ise Doğu Anadolu'yu batı illerine bağlayan karayolu kenarındaki domates tarlasını müşterilere açtı. Yoldan geçenler araçlarını kenara çekerek tarlaya giriyor, domatesi dalından toplayıp satın alıyor.

Domates almak için gelen Fitnat Bozkurt, "Burası bir komşumuzun bahçesi, domates almaya geldim, 20 liradan. Yuvarlak domatesi 25'e veriyorlar. Menemen yapacağım. Kızlarıma salça yapacağım. İki bin liralık aldım. Çoluğuma çocuğumuza turşu, konserve, salça yapacağım, Allah izin verirse" dedi.

"MÜŞTERİ BEĞENDİĞİNİ ALIYOR"

Domates üreticisi Mustafa Pınarcıoğlu ise müşterinin istediğini aldığını, beğenmediğini bıraktığını, bundan da mutlu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ben üniversite öğrencisiyim, yazın buraya geliyorum. Buğday, arpa, mercimek tarzı üretilen bir yerlerin yoğun olduğu bölge burası, onlara ek olarak farklı bir şey üretmek istedik. Ortağımla birlikte bu işlerle uğraşıyoruz. Burada müşterinin kendisinin toplaması her zaman daha iyi. Müşteri kendi seçiyor, beğendiğini alıyor, beğenmediğini bırakıyor. Kendileri de zaten bunu seviyorlar. Biz kendimiz toplarsak işçi maliyetimiz daha yüksek oluyor."

Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
