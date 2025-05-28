Suat Parıldar: 520'den fazla araç kontrol edildi, 13 bin büyükbaş geçiş yaptı

Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kent genelindeki hayvan hareketleri, denetimler ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Parıldar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"DENETİM İSTASYONLARI 12 AY HAYVAN SAĞLIĞINI KONTROL EDİYOR"

Suat Parıldar, hayvan sevklerinin yıl boyunca kontrol altında tutulduğunu belirtti. "Denetim istasyonları, 12 ay doğudan batıya doğru hayvan hareketlerini, sağlığını ve refahını kontrol ediyor" diyen Parıldar, 22 Mayıs itibarıyla İstanbul'da yoğun sevklerin başladığını ifade etti. Bu süreçte 520'yi aşkın araç denetlendi, 13 bine yakın büyükbaş ve 12 bine yakın küçükbaş hayvanın geçişine izin verildi.

"21 ARAÇ UYGUNSUZDU, GEÇİŞE İZİN VERMEDİK"

Parıldar, Avrupa Yakası'na izinsiz geçmeye çalışan araçlara müdahale ettiklerini belirtti: "21 aracın uygunsuz şekilde Avrupa Yakası'na geçmeye çalıştığını gördük, cezai işlem uyguladık ve hayvanların geçmesine izin vermedik." İstanbul genelinde 585 onaylı satış ve kesim yerinin hizmet verdiğini belirten Parıldar, bunların 233'ünün Anadolu, 352'sinin Avrupa Yakası'nda olduğunu söyledi.

"TARIM CEBİMDE UYGULAMASIYLA KÜPE NUMARASI GİRİLEREK BİLGİ ALINABİLİR"

Vatandaşlara güvenli alışveriş için teknolojik çözümler sunulduğunu aktaran Parıldar, "Tarım Cebimde uygulaması sadece kurbana yönelik değil. Kulak küpesini girdiklerinde hayvanın ırkı, yaşı, aşılama bilgilerine vatandaşlar ulaşabilir" dedi. Ayrıca, tüketicilerin görebileceği karekodlu sistemin tüm gıda işletmelerinde zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

"YETERLİ SAYIDA KURBANLIK VAR, HAYVAN DİNLENDİRİLMEDEN KESİLMEMELİ"

Kurban sayısı hakkında da güvence veren Parıldar, "Kurban sayısıyla ilgili herhangi bir sorun yok, yeterince kurbanlık hayvanımız var" dedi. Hayvan refahı açısından kesim öncesi dinlenmenin önemine dikkat çekerek, "Hayvan kesildikten ve belli bir süre dinlendikten sonra kesilmeli" uyarısında bulundu. Ayrıca, hastalık belirtisi taşıyan hayvanlar için her satış yerinde karantina alanı zorunluluğunun altını çizdi.